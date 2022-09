Drusilla Foer, salta fuori la verità di quello che è successo con Amadeus al Festival

In una recente intervista Drusilla Foer ha raccontato un’incredibile verità su Amadeus durante l’ultimo festival di Sanremo.

In una recente intervista Drusilla Foer ha raccontato del suo rapporto con Amadeus e di quello che è successo tra loro a Sanremo, scatenando reazioni contrastanti. La star ha una vita movimentata, non c’è che dire, e alla kermesse ha dato il meglio di sé.

Dietro la Foer c’è Gianluca Gori, attore e regista italiano, che ha scelto l’attrice e star dello spettacolo come suo alter ego. È con Drusilla che è diventato famoso, lanciandola su YouTube nel 2011 in un’intervista chiamata Venti minuti di lei. Nel 2012 l’attrice è approdata in televisione a The show must go off ed è poi arrivata anche al cinema recitando in Magnifica Presenza di Ferzan Özpetek.

In pochissimo tempo Drusilla Foer ha raggiunto la celebrità nazionale ed è stata amata subito dal pubblico. Ha partecipato a diversi programmi TV, come StraFactor, in qualità di giudice, CR4 – La repubblica delle donne e Ciao Maschio.

Ma chi è davvero Drusilla? La sua biografia, creata ad hoc da Gori, ci racconta di una nobildonna, progressista e icona gay, nata negli anni ’40 a Siena e cresciuta a Cuba. Suo padre era un diplomatico. La donna ha vissuto in città come New York, Bruxelles e Firenze. È stata sposata con un pugile texano e un industriale belga, Hervé Foer, da cui ha preso l’ultimo cognome. Ora è vedova e risiede stabilmente in Italia.

E Gori, invece? Di lui non si sa granché, a parte che è nato a Firenze nel 1967 e si è formato all’Istituto Statale d’Arte di Firenze. Ha lavorato come fotografo, attore, cantante e performer. Ormai il suo nome è indissolubilmente legato a quello della Foer.

Drusilla Foer, le rivelazioni su Amadeus

La star dello spettacolo ha conquistato fin da subito un posto speciale nel cuore del pubblico. Adorata da grandi e piccini, Drusilla è una vera e propria icona di stile e di vita. La donna ha partecipato alla passata edizione di Sanremo, affiancando Amadeus in una delle serate e regalando un bellissimo monologo al pubblico.

In una recente intervista a Radio Deejay ha parlato della serata e ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con Amadeus. L’attrice ha svelato di essere stata molto felice di aver partecipato alla kermesse, ma c’è stato un particolare molto strano che l’ha colpita.

“Con Amadeus non ho avuto nessun potere, nemmeno sul palco” ha svelato, parlando della sua partecipazione. Ironia o realtà? La situazione è un po’ ambigua e Drusilla non si è sbottonata più di tanto. In ogni caso, ha detto di essere troppo anziana per fare queste cose.