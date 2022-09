I 3 gesti segreti della Regina Elisabetta al funerale di Lady Diana: il significato è straziante

La scomparsa di Lady Diana ha sorpreso e rattristito il mondo intero.

La Regina Elisabetta non ha pianto in pubblico, ma ha fatto tre gesti sorprendenti e pieni d’amore che solo i più attenti avranno notato: ecco quali sono e qual è il significato di ciascuno di essi.

3 gesti segreti della Regina Elisabetta rivolti a Lady Diana

Lady Diana è scomparsa il 31 agosto del 1997 a causa di un tragico incidente in macchina nel tunnel del Ponte dell’Alma, a Parigi.

Le ombre sulla dinamica della sua morte sono ancora tante, ma una cosa è certa: quel giorno è scomparsa una delle donne più amate della monarchia inglese. Emblema di umanità, dedizione al prossimo e impegno sociale, la scomparsa di Lady D. ha fatto piangere molti e ha sollevato molte domande, ancora avvolte in un mistero complicato da risolvere. Ad oggi, tantissimi film e serie tv parlano della sua vita.

Il funerale è stato un momento terribile, in cui tutto il mondo piangeva la principessa del Galles, scomparsa in un tragico incidente d’auto. La Regina Elisabetta, però, dato il suo ruolo, non può mostrarsi sofferente in pubblico.

L’universo reale, infatti, è costellato da molte regole che agli occhi del popolo possono sembrare assurde, ma a cui la Regina ha imparato a sottostare. Tra queste, il ritegno nel mostrarsi addolorata in pubblico, anche in occasione di un evento così drammatico.

Il significato nascosto

I reali vantano di un vasto catalogo giornaliero di gesti, a cui corrisponde un messaggio chiaro, preciso e diretto. Per esempio, lo sapevate che se Sua Maestà durante una conversazione sposta la borsa da sinistra a destra significa che è pronta a chiudere il discorso? Questo è solo un esempio di quanto un suo gesto sia carico di significato.

Ebbene, anche al funerale di Lady D. ce ne sono stati alcuni, il cui significato è chiaro, scritto e innegabile. Non potendo mostrare la propria sofferenza, la Regina ha scelto vie traverse per mostrare tutto il suo affetto e dispiacere per la tragica scomparsa e il lutto che li aveva colpiti.

Prima di tutto, le ha fatto avere un funerale reale, nonostante Diana non lo fosse più dalla separazione con il principe Carlo.

Al passaggio della bara, la Regina ha poi fatto un leggero inchino. Un gesto che dimostra tutto il suo rispetto: infatti, la monarca, non era tenuta a farlo. Inoltre, ha fatto posare la bandiera reale proprio sulla bara di Lady D.

Tre gesti carichi di significato, amore e rispetto, attraverso i quali ha mostrato la sua sofferenza di fronte a tale perdita.