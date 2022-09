Uomini e Donne 2022/2023 un nuovo inizio con effetto sorpresa sul trono

Uno degli appuntamenti più attesi della prossima stagione televisiva Mediaset, che si appresta a iniziare tra pochissimo, è proprio il dating show pomeridiano condotto dalla regina della televisione Maria De Filippi: Uomini e Donne 2022.

Dopo la lunga pausa estiva che ha visto molti programmi e soprattutto conduttori e protagonisti dei programmi, prendersi una meritata vacanza, adesso siamo pronti per riaccoglierli sui nostri schermi. Così proprio Uomini e Donne tornerà a raccontarci le sue storie d’amore, tradimenti flirt già da metà settembre sempre su Canale 5.

Al timone, come di consueto non poteva che esserci lei, unica e inimitabile Maria De Filippi, mentre per quanto riguarda i nuovi tronisti, dovremmo venire a conoscenza dei volti della prossima edizione già con le prime puntate che come sempre andranno in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì nella fascia oraria delle 14.45.

Quando andrà in onda la prima puntata di Uomini e Donne 2022/2023

L’attesa è altra per uno dei programmi pomeridiani di punta del palinsesto Mediaset, così scopriamo che la prima puntata di Uomini e Donne 2022/2023 andrà in onda con metà settembre, esattamente segnate sul calendario questa data, 19 settembre alle 14.45 su canale 5.

Anche se non sappiamo chi saranno i nuovi protagonisti di questo nuovo viaggio tra emozioni, amori, delusioni e tradimenti, quello che è trapelato è che partendo dalla prima settimana dovrebbero essere svelati alcuni nomi oltre a qualche golosa anticipazione, questo perché la prima puntata dovrebbe essere stata registrata tra martedì 30 e mercoledì 31 agosto, quindi dagli Studi Elios di Roma si sanno già molte cose che aspettano solo di essere svelate.

Qualche informazione è già trapelata, i tronisti di questa edizione probabilmente saranno quattro, di cui tre di questi scelti dalla redazione mentre il quarto verrà elettro dal parterre del trono over di cui sappiamo in partenza diverse cose, insomma ne vedremo delle belle.

Il trono over, chi vedremo nella prima puntata del 19 settembre

La curiosità per scoprire chi saranno i volti che prenderanno parte all’edizione del trono classico di Uomini e Donne 2022 sta facendo fremere i tantissimi fan del programma, ma non è da mano il trono over, anche se sappiamo già chi vedremo riprendere la propria postazione per regalarci nuove emozioni.

La presenza di una delle dame tra le più chiacchierate, Ida Platano, sembra essere confermata, questo soprattutto dopo la cocente delusione avuta da Riccardo Guarnieri, che secondo i rumors non tornerà, lasciando così spazio a Ida per cercare il vero amore.

Insieme a lei, immancabile, tornerà un’altra dama che ci ha tenuti incollati allo schermo per molte edizioni Gemma Galgani, i suoi siparietti tra litigate e polemiche con l’opinionista Tina Cipollari sono irresistibili.

A proposito di polemici, sembra confermata anche la presenza del fumantino Armando Incarnato, vedremo come andrà a finire questa volta e contro chi si scaglierà, alcune voci parlano anche del ritorno di una delle sue corteggiatrici, Gloria Nicoletti. La dama ha avuto una breve relazione con Fabio Antonucci, ma adesso sembra pronta a rimettersi in gioco in cerca dell’amore.

Insomma questa edizione si preannuncia piccante come sempre e non vediamo l’ora che si accendano le luci dello studio di Roma.