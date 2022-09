Orietta Berti, il segreto è venuto a galla: ecco perché usa la parrucca

Orietta Berti è sicuramente una delle più celebri cantanti italiane capace di raccogliere il plauso di più generazioni.

È un pilastro della musica tradizionale nostrana ma grazie a recenti hit è diventata un idolo per i più giovani. La donna è nota anche per il suo look stravagante che la fa apprezzare ancora di più. La donna sembra indossare una parrucca ma qual è la vera ragione?

Orietta Berti è sicuramente una di quelle cantanti di cui tutti parlano a prescindere dalla sua età. Dopo 78 anni di carriera la donna non smette di stare sulla cresta dell’onda grazie alla partecipazione di programmi seguitissimi da molta gente. Con la sua forte simpatia ha conquistato la stima e l’amore del pubblico giovane che l’ha eletta a idolo di tutta un’estate.

Nel frattempo, la Berti continua ad essere apprezzata anche dalle generazioni più adulte che di certo si ricorderanno le sue canzoni più famose tipo: “Fin che la barca va”. Grazie ai suoi brani Orietta Berti è riuscita a vendere oltre 16 milioni di dischi ma nonostante tutto continua ad essere molto umile.

La Berti ha stupito tutti dopo la sua partecipazione a Sanremo dell’anno scorso quando ha portato sul palco un bellissimo pezzo dal titolo “Quando ti sei innamorato”. Il pubblico e la critica hanno riconosciuto le sue incredibili doti vocali ma soprattutto la Berti ha impressionato Fedez con il quale ha collaborato nella canzone Mille. Il brano è diventato un tormentone estivo e ha elevato Orietta Berti allo status di vera e propria star.

Ma la Berti è conosciuta anche per il suo aspetto originale, appariscente ma molto particolare. Le sue canzoni d’amore sono accompagnate da un look inedito che denota un certo tipo di ricercatezza. Il trucco è sempre a posto ma per quanto riguarda la sua capigliatura, sembra che la Berti indossi una parrucca. Sarà così? Molto probabilmente la risposta è positiva tuttavia le motivazioni sono davvero esilaranti.

Il look di Orietta Berti

Per essere sempre al centro dell’attenzione dopo oltre sessanta anni di carriera, la Berti deve avere necessariamente un segreto. Sicuramente, in primis, la chiave del suo successo risiede nella capacità di raccontare dolcemente l’amore nei suoi pezzi motivata dall’affetto per Osvaldo, il suo amato marito da moltissimi anni.

In aggiunta, Orietta ha puntato su un look particolare, fatto di lustrini e trucco marcato. La Berti, inoltre, pare indossare una parrucca e la motivazione sarebbe quella di avere un aspetto sempre perfetto. La sua immagine è sempre affascinante ed il suo stile segue tutte le regole del glamour.

Per comodità Orietta Berti dovrebbe utilizzare una parrucca in modo tale da essere in ordine in ogni performance oltre che evitare troppi trattamenti che danneggerebbero il suo capello.

Orietta, quindi, non ha la minima intenzione di ritirarsi dalle scene. Anzi sembra che più passa il tempo, più la Berti riesce a stare al passo con i tempi che corrono adattandosi alle nuove tendenze. L’uso comodo e fashion della parrucca ne è sicuramente un esempio.