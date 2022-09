Elisabetta Gregoraci, la malattia dopo il GF Vip: drammatica scoperta

Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste indiscusse delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip. È uscita dalla casa per la mancanza di Nathan Falco, il figlio avuto con Flavio Briatore. Lontana dai riflettori, però, ha fatto l’amara scoperta: una malattia. Ma cosa ha avuto esattamente? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Elisabetta Gregoraci, la malattia dopo il GF VIP

Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini, ha fatto molto parlare di sé: prima per la relazione con il suo ex marito Flavio Briatore, poi per il flirt con Pierpaolo Pretelli, attuale fidanzato di Giulia Salemi.

I due si sono frequentati, ma tra coccole e promesse nascoste, il flirt è finito per essere un vero e proprio buco nell’acqua. Molti si erano appassionati alla coppia, altri invece hanno insinuato che lei lo usasse per far parlare di sé all’interno della casa. Elisabetta, dal canto suo, ha sempre e solo definito il loro rapporto come “un’amicizia speciale”.

Il rapporto con Pierpaolo l’ha portata ad essere una delle protagoniste indiscusse dell’ultima stagione del GF Vip: in molti l’hanno criticata, e altrettanti l’hanno amata, iniziando a seguirla ancora di più, appassionandosi alla sua vita fuori dalla casa. Su una cosa non c’è dubbio: Elisabetta Gregoraci ha avuto un ruolo importante e si è decisamente esposta al pubblico.

La bella showgirl, però, ha lasciato a metà il suo percorso nella casa più spiata d’Italia. Infatti, è uscita prima delle vacanze natalizie. Il motivo? Le mancava troppo suo figlio Nathan Falco, con cui ha uno splendido rapporto.

Elisabetta voleva passare con lui il Natale, come lei ha sempre fatto con la mamma, venuta a mancare per un tumore. Una tradizione che non si può rompere e per cui Elisabetta ha rinunciato il programma, nonostante in molti la dessero come probabile vincitrice.

Così, senza rimorsi, ha abbandonato il Grande Fratello. Una volta tornata alla normalità, però, ha dovuto fare i conti con un’amara scoperta. Parliamo di una malattia che ha destabilizzato i fan, preoccupati per la sua salute. Ma di cosa si tratta esattamente?

Fuori dalla casa, Elisabetta si è sottoposta a una visita ginecologica di routine. Il dottore, però, ha riscontrato qualcosa. Si trattava di un polipo all’interno dell’utero, che ha fatto preoccupare Elisabetta e i suoi fan, soprattutto alla luce del tumore che aveva colpito la mamma.

La showgirl si è sottoposta a un intervento per rimuovere il polipo. Tutto è bene quel che finisce bene: l’intervento ha avuto un buon risultato, il polipo è stato rimosso e ora la showgirl può stare tranquilla.