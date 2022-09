“Ho la nausea solo al ricordo”, l’amara confessione di Eddy Martens sulla relazione con Antonella

A distanza di sei anni dal loro addio, Eddy Martens torna a parlare di Antonella Clerici, e non utilizza parole tenere. “Ho la nausea solo al ricordo”, afferma senza mezze misure. Ma qual è il motivo di questa dichiarazione? Ecco tutti i dettagli.

Antonella Clerici, la celebre e simpatica conduttrice de La Prova del Cuoco è stata per molto tempo fidanzata con Eddy Martens, ex animatore belga-congolese, di 13 anni più giovane di lei.

Una storia molto criticata dal pubblico, che ha messo a dura prova la relazione tra i due. Oggi, a distanza di tempo, Eddy Martens non ha paura di parlare e recentemente si è lasciato andare a un’amara dichiarazione sul rapporto con la conduttrice.

Eddy Martens, le dure parole sul rapporto con Antonella Clerici

Nel corso del tempo, i due hanno avuto anche una figlia, la splendida Maelle, ma il rapporto non sembra essere finito per volere di entrambi. Sulle prime pagine di Gossip si parlava di una scappatella di Antonella, che ad oggi ammette che non era stato lui volere la fine del rapporto. Anzi, Eddy si dichiarava estremamente sofferente.

Oggi, a distanza di tempo, Eddy Martens è tornato in Belgio, dove ha ricostruito la sua vita insieme alla nuova compagna e lontano dai riflettori.

Ma la sofferenza provata ha lasciato un segno in lui che non ha perso occasione per affermare, in un’intervista al settimanale Chi: “Ho la nausea solo al ricordo”. Ma cosa è successo esattamente per farlo sentire in questo modo?

Fin dal primo momento, la relazione tra i due è stata molto chiacchierata, e non solo per la differenza di età. Come riportato da Tuttivip, Eddy ha confessato di aver subito pesanti critiche per via delle sue origini.

Si parla di veri e propri episodi di razzismo da parte del pubblico italiano. Un periodo pesante per Eddy che non ha ancora dimenticato e quando gli capita di ripensarci ammette di provare un senso di nausea.

Ad oggi, del nostro Paese non rimpiange nulla, se non la figlia Maelle, che vive in Italia mentre lui risiede a Bruxelles con la sua nuova compagna. L’uomo comunica con Antonella soltanto per questioni legate a lei e al ristorante Casa Clerici, di cui è uno dei soci.

Un rapporto che si è definitivamente rotto, ma che ha portato alla luce una bambina che oggi fa da collante tra i due ex compagni di vita. La distanza tra lui e la figlia gli pesa tantissimo e le discriminazioni ricevute durante la sua relazione con Antonella restano una ferita aperta. Ora Eddy ha una nuova vita in Belgio, lontana dall’occhio del ciclone.