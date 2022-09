Gerry Scotti, retroscena inedito e inaspettato su Ilary e Totti: “Riconobbi la voce…”

L’amatissimo conduttore Gerry Scotti si è inaspettatamente lasciato andare con una confessione a proposito di una delle coppie più spiate d’Italia, Francesco Totti e Ilary Blasi. Il racconto rivela di più sulla vita privata della ex coppia, che ha fatto parlare tutto il web e il mondo della tv con la loro separazione.

Gerry Scotti, da sempre, è amatissimo dagli italiani, e non solo: infatti, con i suoi programmi e quiz tv come Chi vuole essere milionario, Caduta Libera, The Wall e molti altri, entra nelle case degli italiani portando allegria a spensieratezza. Molti lo definiscono l’erede di Mike Buongiorno, per via della sua indiscussa capacità di condurre divertenti, ma sempre formativi, giochi televisivi.

Gerry Scotti, il retroscena su Ilary e Totti lascia tutti senza parole

Sempre sorridente, Gerry non si lascia spesso andare con dichiarazioni sulla sua vita personale, né tantomeno a proposito di quella altrui. Questa volta però, ha confessato al pubblico un dettaglio sulla ex coppia composta da Ilary e Totti. Il retroscena ha lasciato tutti senza parole. Ma cosa svela? Scopriamolo insieme.

Totti e Ilary di recente si sono lasciati e Gerry sa bene quanto sia dolorosa una separazione. Il conduttore tv, infatti, è stato sposato con Patrizia Grosso dal 1991, per poi concludere la sua storia con la donna nel 2002. Qualche anno dopo, nel 2009 arrivò il divorzio effettivo.

Nel racconto rilasciato in un’intervista a Panorama, Gerry svela dei dettagli di cui nessuno era a conoscenza prima d’ora a proposito della relazione tra Ilary e Totti. Ecco la sua dichiarazione:

“Un giorno arrivai nel backstage di Passaparola e nell’ultimo tratto di corridoio buio che portava allo studio intravidi un ragazzotto seduto su un cubo, col cappello di lana calato in testa. Mi giro e gli dico: ‘E tu chi sei?’. ‘Francesco’ mi rispose senza dirmi il cognome. Ovviamente riconobbi la voce. ‘E che ci fai qui?’. ‘Aspetto Ilary’”.

Da queste parole si evince subito il forte affetto che il conduttore prova per la coppia e per l’amore tra i due, che ha visto nascere dietro le quinte di un suo programma tv: “Ho vissuto la nascita della loro storia d’amore come un fratello maggiore e come tutti speravo che il loro sogno durasse per sempre, ma ci sono passato anche io dal divorzio e so che significa quando la vita decide per noi”.

Gerry si dimostra dispiaciuto per la separazione, soprattutto perché ad oggi non è stato ancora svelato il motivo. Certo, la pista più plausibile è quella che riconduce e Noemi Bocchi, la presunta amante del capitano giallorosso. La coppia, per ora, non ha confermato la supposizione e il motivo della loro separazione rimane un mistero agli occhi del pubblico.