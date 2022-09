Magnini non si contiene. Pesanti frecciatine alla Pellegrini il giorno del suo matrimonio

Federica Pellegrini si è sposata pochi giorni fa con il compagno Matteo Giunta nella bella cornice di Venezia. Il matrimonio non è passato inosservato al suo ex Filippo Magnini che le lancia una presunta frecciatina.

La nazionale di nuoto italiana oltre che essere fonte di vittorie e medaglie nelle competizioni internazionali è sempre stata in grado di tenere banco nei più importanti giornali gossip italiani. La campionessa Federica Pellegrini è spesso stata al centro dei pettegolezzi per le sue relazioni amorose oltre che per i suoi innumerevoli successi.

La Pellegrini, ora, si è sposata con il suo allenatore Matteo Giunta pochi giorni fa a Venezia. Il matrimonio è stato un evento da favola che ha fatto emozionare i fan della plurimedagliata nuotatrice italiana. La Pellegrini e apparsa felice e serena insieme al suo Matteo indossando ben due abiti di un’eleganza sopraffina. Come, d’altronde, è stato raffinato il matrimonio organizzato dal wedding planner dell star Enzo Miccio. Insomma, tutto sembra essere andato per il meglio anche se, mentre Federica diceva sì al suo futuro marito, c’è stato un famoso ex che ha fatto parlare di sé.

Si tratta di Filippo Magnini storico compagno della Pellegrini per ben sei anni con il quale ha vissuto una relazione intensa ma fatta di alti e bassi a partire, soprattutto, dal modo in cui questo rapporto è iniziato. Di fatti la loro relazione è cominciata nel 2011 quando ancora la Pellegrini era fidanzata con il suo collega Luca Marin, anch’egli nuotatore della nazionale.

Ai Mondiali di nuoto Shanghai 2011 Luca Marin scoprì la relazione tra Federica e Filippo e ovviamente mollò la nuotatrice. Da questo triangolo amoroso ne venne fuori un vero e proprio scandalo ma quello che sembrava un flirt nato per caso divenne una vera e propria relazione duratura e, infatti, la Pellegrini e Magnini si sono amati fino al 2017.

Dopo una serie di tira e molla Federica e Filippo si lasciano definitivamente e prendono due strade separate. Sulla fine della loro relazione vi è il più stretto riserbo ma ciò che è certo e che Federica si è legata al cugino di Filippo nonché suo preparatore atletico, Matteo Giunta, poco dopo la fine della storia con Magnini. Che Filippo abbia inteso questo legame tra la sua ex e un suo parente come un tradimento?

Nel frattempo, anche Magnini è andato avanti e adesso è felicemente sposato con la showgirl Giorgia Palmas con la quale ha avuto una figlia. Ovviamente i rapporti tra i tre paiono essere molto tesi e quest’ultimo, nonostante sia il cugino di Matteo, non ha presenziato al matrimonio con la sua famiglia.

La probabile frecciata di Magnini ai danni di Federica Pellegrini

Malgrado Magnini non sia stato invitato al matrimonio della sua ex e di Giunta è, comunque, riuscito a far sentire la sua presenza durante la felice Unione tra Federica e Matteo. Filippo Magnini ha, infatti, postato sul suo profilo Instagram una foto sua e di sua moglie Giorgio molto sorridenti al mare. Gli utenti del web hanno subito ipotizzato che questa potesse essere una frecciatina ai novelli marito e moglie.

Sarà così? O Filippo è stato semplicemente spinto dal desiderio di condividere un momento gioioso di vita quotidiana con i suoi fan? I commenti dei follower sono dalla sua parte. Sono contenti che abbia trovato una nuova partner che lo ami e con cui ha potuto costruire una famiglia.

Della reazione di Magnini alla Pellegrini poco importa poiché anche lei ormai guarda al futuro e il suo futuro vuol dire amore con il suo neo-marito Matteo Giunta. La relazione tra i due va avanti da un po’ ma per fuggire dal gossip e proteggere il suo compagno Federica ha tenuto nascosto questa bellissima storia.

Adesso Federica Pellegrini si è ritirata dalle competizioni e può dedicarsi alla famiglia con il suo Matteo con il quale è venuta allo scoperto nelle ultime Olimpiadi di Tokyo dove i due si sono mostrati innamoratissimi. Possiamo dire quindi che Federica e Filippo siano davvero su due mondi completamente distanti.