Jovanotti, il tradimento della moglie: l’amante è famosissimo, ecco cosa è successo. Da non credere

Jovanotti e sua moglie sono sempre andati d’amore e d’accordo, ma la loro storia è stata macchiata da un tradimento.

Jovanotti è tornato al centro delle scene poco tempo fa in occasione del Jova Beach Party, una tournée di vari artisti che ha portato il cantante e i suoi ospiti in giro sulle spiagge d’Italia. Le accuse verso l’artista sono state molto pesanti, non solo dall’opinione pubblica ma anche da numerose organizzazioni ambientaliste.

Il cantante ha risposto alle critiche in modo piuttosto duro, negando di aver provocato danni ambientali. Molti i fan a supportarlo, che hanno continuato a seguirlo in giro per l’Italia e ad assistere al party.

Il cantautore romano, che il 27 settembre prossimo compirà 56 anni, è diventato famoso alla fine dagli anni ’80 grazie al talent scout Claudio Cecchetto. Il suo nome d’arte, alias di Lorenzo Cherubini, nasce in realtà da un refuso: il cantante aveva scelto “Joe Vanotti” come nome artistico, ma il tipografo che stampò la prima locandina commise un errore e scrisse “Jovanotti”. Lo sbaglio piacque così tanto al cantautore che decise di mantenerlo.

Alla fine degli anni ’80 diventa uno dei deejay di punta di Radio Deejay; nel contempo prosegue con la produzione musicale, cominciando la commistione di generi quali hip hop e funky. Negli anni ’90 si confermano i primi grandi successi con l’album Giovani Jovanotti, che contiene pezzi come Ciao Mamma. Nel 1994 esce Penso Positivo, mentre l’anno dopo la Jovanotti-mania esplode con L’ombelico del mondo.

Gli anni dal 2010 in poi riconfermano la sua presenza nel mondo della musica, con brani come Baciami ancora, soundtrack dell’omonimo film di Muccino, e Mondo, realizzato con Cesare Cremonini.

Negli anni ’80 Jovanotti ha avuto una breve relazione con Rosita Celentano. La sua compagna di una vita, però, è Francesca Valiani: i due sono stati fidanzati dagli anni ’90 e si sono sposati nel 2006 a Cortona. Hanno anche una figlia, Teresa Lucia.

Jovanotti e il terribile tradimento

Jovanotti e Francesca Valiani sono sposati da 16 anni e il loro matrimonio non potrebbe andare meglio. I due sono molto legati, ma c’è stato un momento nella loro relazione in cui sono entrati in crisi, a causa di un tradimento da parte di lei.

La donna, infatti, ha avuto un flirt con Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore per La Zanzara, un noto programma radiofonico. I due si sono allontanati per un po’ dopo l’accaduto, ma poi hanno chiarito, superando la crisi.

Jovanotti ha raccontato di aver compreso le ragioni dietro il tradimento, cogliendoci una richiesta di attenzioni che in quel momento lui non riusciva a darle. I due hanno parlato dei propri difetti e compreso gli errori reciproci, si sono perdonati e la loro storia d’amore è continuata a gonfie vele.