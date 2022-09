“Un piccolo Briatore”: Nathan Falco diventa Ceo di un’importante azienda

Flavio Briatore non ha dubbi, come sempre del resto, durante tutta la sua carriera da imprenditore. Lascerà tutto al figlio Nathan Falco. Un patrimonio imponente al suo unico, amato erede.

Famoso per il suo stile e il tono diretto, senza mezzi termini, Flavio Briatore è uno dei più noti imprenditori italiani. Artefice del suo successo, non ha paura di esporre le sue idee e il suo personale punto di vista, la sua vita è costellata di successi e di realizzazione personali a tanti zeri.

C’è una persona nella sua vita che potrebbe prendere in mano le redini del suo impero, divenendo “allievo” prima, in grado poi di camminare sulle sue gambe. Un “alunno” speciale che potrebbe addirittura superare il maestro.

Si tratta di Nathan Falco, figlio di Briatore e della showgirl Elisabetta Gregoraci, di soli 12 anni. I genitori, nonostante la separazione, auspicano e desiderano un futuro radioso per il figlio giovanissimo e stanno già ponendo le basi per aiutarlo. La preparazione di una strada sicuramente di successo, soldi e una carriera al pari di quella del padre.

Flavio Briatore è, infatti, l’esempio di colui che, grazie ad un’indole spiccata e ad un impegno costante, ha scalato le montagne del successo partendo dal basso. Classe 1950, la sua era una famiglia modesta, figlio di due insegnanti, l’imprenditore si stacca dal suo nucleo originario, di casa a Verzuolo (CN), per iniziare la sua ascesa.

Diploma da geometra e tanta passione per gli affari, l’incontro con Luciano Benetton segna la svolta decisiva. Da lì in poi, il suo sarà un viaggio verso nomi e brand tra i più noti e conosciuti al mondo.

Diviene team manager della Formula 1, sotto la scuderia Benetton tramutata poi in Renault, ma i suoi scopi imprenditoriali non si arrestano alle corse in pista. Tante aziende, soldi, proprietà di lusso e soprattutto divertimento e uno sguardo lungimirante al settore Vip. Briatore diviene leader del Gruppo internazionale del Billionaire Life, marchio di proprietà condiviso con Philipp Plein.

Una strada, la sua, ricca nel vero senso della parola, che potrebbe presto essere condivisa con il figlio Nathan Falco.

Nathan Falco: erede e nuovo imprenditore

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sognano grandi progetti per il figlio Nathan Falco, che già dal nome racchiude e incarna grandi aspettative.

Da qualche giorno si parla, infatti, di un suo possibile incarico come Ceo di un’importante azienda. Oltre al suo ruolo futuro di erede della gran parte del patrimonio familiare. Il padre Flavio, a questo proposito, nei riguardi del figlio, ha dichiarato: “Falco è un piccolo Briatore con molto più cu*o di me. Io non avevo un papà come Flavio Briatore, purtroppo o per fortuna”.

Affermazioni che rappresentano già l’orizzonte verso cui tenderà la vita e il futuro del figlio Nathan Falco.