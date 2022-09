Ilary Blasi si prende la rivincita: ecco lo ‘schiaffo’ a Noemi Bocchi | Foto

La bellissima showgirl Ilary Blasi fa un gesto inaspettato che ha il sapore di rivincita verso la sua rivale Noemi Bocchi. Ecco cosa ha impazzato nel Web. Ilary ha stupito tutti.

Non c’è giornata in cui non si parli dell’ormai ex coppia d’oro d’Italia, Ilary Blasi e Francesco Totti. L’attenzione mediatica verso gli ex coniugi è più alta che mai e quell’undici luglio, giorno in cui hanno comunicato la separazione ufficiale, sembra davvero dietro l’angolo.

Dopo vent’anni insieme Ilary e Totti si lasciano senza, però, troppe sorprese. Di fatti, le voci di crisi tra la Blasi e Totti sono iniziate già da febbraio quando la rivista Dagoscopia ha dato lo scoop dell’ombra di un nuovo amore per il pupone: la bella Noemi Bocchi. All’epoca la coppia ha smentito i rumors d’addio, Totti con una secca storia Instagram mentre Ilary con una schietta intervista nel salotto di Verissimo della sua amica Silvia Toffanin.

Ilary ai tempi aveva criticato duramente la macchina mediatica contro la sua famiglia colpevole di aver inventato voci di rottura con suo marito Totti, voci che, però, si sarebbero rivelate vere dopo pochi mesi. In seguito alla fine del reality condotto dalla Blasi “L’ Isola dei famosi”, la conduttrice e l’ex calciatore hanno anticipato i giornali annunciando l’ufficialità della separazione.

Il nome Noemi Bocchi ha cominciato a circolare nuovamente, in quanto fresca fidanzata di Totti. I due sono stati pizzicati più volte dal settimanale mentre frequentavano gli stessi posti a testimonianza di una relazione che procede e va avanti anche bene. La loro, intanto, non è solo una relazione passeggera. Totti e Noemi si frequenterebbero da novembre scorso ma forse all’insaputa della conduttrice convinta che i rumors di tradimento da parte di Totti fossero falsi.

Totti, d’altro canto, ha ammesso al suo amico Alex Nuccetelli che avrebbe volentieri evitato il divorzio: Ilary era il suo punto fermo. La donna però si sarebbe progressivamente allontana dal marito complice i numerosi impegni lavorativi e Totti avrebbe guardato altrove fino a trovare Noemi.

Ilary, dopo la separazione, è scappata dal gossip rifugiandosi in Tanzania e vivendo un’estate all’insegna della famiglia e degli aperitivi con gli amici. I suoi follower hanno notato come la Blasi fosse diventata molto social e condividesse di più della sua quotidianità.

Adesso la donna mostra un lato di sé diverso che sa di schiaffo morale alla sua rivale Noemi. Ecco cosa ha condiviso.

La rivincita di Ilary

Ilary Blasi ha salutato l’estate con uno scatto incredibile. La donna si mostra in topless distesa sulle piastrelle di una piscina. Ilary copre il seno mentre guarda lontano dall’obbiettivo indiscreto della telecamera.

La foto è incredibilmente sexy ma mantiene quell’allure artistica a cui la donna ha abituato i suoi fan. Ilary è bellissima e gli ammiratori non possono fare a meno che notare dei dettagli assurdi.

Gli utenti hanno, infatti, constatato l’incredibile somiglianza con alcune foto rubate di Noemi e come le due siano, in realtà, molto simili. I fan si schierano dalla parte dell’ex signora Totti e commentano entusiasti la sua infinita grazia. Sono increduli di come Totti si sia lasciato sfuggire una donna così ammirata ed apprezzata ma sono convinti che Ilary ne uscirà vincente.

Intanto, la Blasi rimane in silenzio. Le sue immagini, però, parlano per lei.