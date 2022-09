Aurora Ramazzotti incinta: la reazione di Eros e Michelle è spiazzante

La figlia maggiore di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è in dolce attesa. I suoi genitori hanno confidato qualcosa di forte ai loro amici. Ecco cosa se pensano mamma e papà.

La notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti è di certo lo scoop di fine estate. La giovane conduttrice secondo quando riportato da Chi sarebbe in dolce attesa del suo storico compagno Goffredo Cerza.

I due sono una coppia da ben cinque anni e da qualche tempo convivono nella loro casa a Milano. I gossip su una possibile gravidanza di Aurora si susseguono da un po’ di tempo ma adesso pare che la notizia sia certa.

Aurora era stata immortalata mentre comprava un test di gravidanza agli inizi di questa estate insieme a sua mamma Michelle. Non era chiaro, però, a chi fosse indirizzato il test se a mamma o figlia ma i più informati sono certi, si tratti di Aurora. La ragazza, però, non ha ancora confermato la bella novella nonostante questa sia stata data dalle più importanti testate giornalistiche.

Sul fronte Eros e Michelle non ci sono dichiarazioni esplicite ma si mormora di come i due avrebbero preso la notizia e di quello che avrebbero confidato ai loro amici.

Eros e Michelle dolci genitori di Aurora

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti stanno vivendo un momento d’oro nonostante entrambi si siano separati da poco dai loro rispettivi compagni. I due hanno riallacciato i rapporti diventando ottimi amici tanto che l’evidente intesa mostrata sullo schermo ha fatto pensare ai più sognatori che fossero tornati ad essere una coppia a tutti gli effetti.

Eros e Michelle ammettono di volersi molto bene e che il loro amore si sia trasformato in qualcosa di molto profondo e duraturo. Questo soprattutto per il bene di Aurora, sì adulta ma per sempre la loro bambina. Chissà cosa avranno pensato ora che Aurora diventerà mamma? La conduttrice sarà, esattamente come Michelle, una mamma giovanissima e potrà usufruire dei preziosi consigli della svizzera.

I genitori della futura mamma, a detta del giornale “Chi”, si sarebbero confidati con degli amici circa la possibilità di diventare nonni. Eros e Michelle sarebbero, quindi, davvero entusiasti del lieto evento e non vedono l’ora di accogliere un nuovo membro nella loro famiglia allargata.

Michelle ed Eros sembrano emozionati ma non possono, purtroppo, ancora raccontare le loro sensazioni pubblicamente e questo in segno di rispetto per Aurora. La ragazza ed il suo compagno vorrebbero mantenere il segreto ancora per un po’ quindi da parte dei due non si avrà che un secco no comment.

Dopo diverse ipotesi di gravidanza spesso prontamente smentite dalla Ramazzotti fatte nel corso del tempo adesso sembra essere giunto il momento di diventare mamma. Una giovane e bellissima mamma.