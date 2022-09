Antonella Clerici, il tumore maligno e l’agghiacciante confessione

Antonella Clerici storica conduttrice della televisione italiana fa una confessione straziante. Ecco cosa ha raccontato la presentatrice de “La prova del cuoco”.

Antonella Clerici è una delle conduttrici più apprezzate dello spettacolo italiano. Con il suo programma “La prova del Cuoco” ha fatto la storia dei cooking show della nostra tv e adesso la donna è impegnata in un format simile sempre nella fascia pre- pranzo.

La conduttrice entra ogni giorno nelle case degli italiani e per questo è sempre più amata dal suo pubblico. Una forte dichiarazione ha messo in allarme i suoi fan dopo che la donna si è confidata in un’intima intervista. Cosa avrà detto la Clerici?

La carriera di Antonella Clerici

La Clerici è ormai sulla cresta dell’onda da oltre trent’anni. I suoi esordi televisivi risalgono a metà degli anni ’80 quando è comparsa nel programma Telereporter. Raggiunge il successo grazie alla conduzione di Dribbling, in onda tra il 1989 e il 1995 su Rai, insieme a Gianfranco De Laurentiis. In seguito, la Clerici entra nella trasmissione cult Domenica In dove acquista sempre più risonanza mediatica.

Certamente la figura di Antonella Clerici è assimilabile allo storico programma di Rai 1 “La prova del cuoco” andato in onda sul piccolo schermo per ben 20 anni. Il cooking show, purtroppo, ha dovuto chiudere i battenti dopo che la Clerici ha abbandonato il timone e ha passato la palla ad Elisa Isoiardi. Senza il volto familiare e amichevole di Antonella Clerici “La prova del cuoco” non è stata più la stessa.

Dopo una breve pausa, la Clerici è tornata in tv a pieno con il programma “E’ sempre mezzogiorno”. Nel frattempo, la donna ha condotto il talent show The voice su Rai1 le cui repliche sono ora in onda su Rai 2.

L’anno scorso la Clerici ha avuto l’occasione di ripresentare Sanremo accompagnando il direttore artistico Amadeus in una delle cinque serate del Festival. Nella stagione 2019- 2020 eccola alla conduzione del sessantaduesima edizione dello Zecchino D’oro.

Adesso, però, arriva una dolorosa verità che spiazza tutti. Cosa ha dichiarato?

La dichiarazione di Antonella Clerici

Antonella Clerici confessa qualcosa di molto personale che, nonostante sia passato del tempo, la fa ancora soffrire. Un po’ di tempo fa la donna ha dichiarato al settimanale DipiùTv la dolorosa morte di sua madre avvenuta nel 1995. La donna è deceduta a causa di melanoma maligno, male brutto ed improvviso che non le ha lasciato scampo.

La famiglia della Clerici ha subìto questa perdita in maniera pesante tanto è che Antonella ha avuto molta paura per la salute mentale di suo padre. I due sono riusciti ad andare avanti e suo papà ha ritrovato la felicità con un’altra donna, vedova e senza figli.

Intanto, Antonella, a seguito di questa l’esperienza, è in prima linea con l’Airc, l’associazione italiana per la ricerca sul cancro all’interno della quale la conduttrice invita la gente a fare prevenzione.

Di certo, adesso le cure per il cancro sono più avanzate e purtroppo la celerità della progressione della malattia di Franca non hanno permesso alla donna di salvarsi. Per questo, Antonella ripete a se stessa e agli altri un bellissimo motto: “vita è un grande dono e a volte può essere molto fragile”.