Paola Barale sparita dalla circolazione: quello che le è successo è davvero assurdo

La stessa Paola Barale ha deciso di parlare di una situazione davvero criptica, il suo allontanamento dalla televisione nasconde un retroscena davvero strano.

È stata uno dei volti più amati e seguiti della televisione negli anni Novanta, Paola Barale ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come sosia di Madonna, in effetti la somiglianza con la nota pop star era incredibile.

In seguito ha trovato la grande notorietà al fianco di uno degli uomini che ha fatto la storia della televisione nel nostro Paese, Paola era la valletta di Gira la ruota insieme al mitico e immensamente compianto Mike Buongiorno.

Ci sono moltissimi aneddoti che la Barale nel tempo ha raccontato su Mike, un personaggio davvero unico, lavorare con lui sicuramente le ha dato una formazione incredibile, che poi nel tempo si è portata dietro crescendo e costruendosi una carriera stellare.

Infatti è impossibile non ricordarsi di lei negli anni in cui era al timone di programmi di successo come Buona Domenica, la sua verve, la sua grinta e quel carattere indubbiamente forte che l’hanno sempre portata a essere al centro dell’attenzione mediatica, molto amata ma anche molto criticata.

Oltre al lavoro Paola ha spesso avuto gli occhi puntati addosso anche per la sua vita privata, la storia con l’ex ballerino e oggi opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, aveva fatto molto parlare, i due avevano iniziato una bellissima relazione da prima pagina di tutti i tabloid di cronaca rosa, ma ad un certo punto qualcosa è andato storto e si sono definitivamente allontanati.

Ancora oggi in molti si chiedono quale fosse la ragione di questa brusca fine, ma a parte qualche dichiarazione rilasciata dai due, si sa ben poco. In seguito ha intrapreso un’altra relazione importante che ha alzato un vero polverone mediatico, quella con il modello e attore Raz Degan, al tempo sembravano una coppia da favola, bellissimi, pronti a voler assaporare la vita giorno dopo giorno tanto da lasciare tutto e decidere di girare il mondo.

Facevano scalpore le loro foto insieme, a volte anche fin troppo piccanti, tanto che i più bigotti già avevano additato la Barale come una donna poco rispettabile, ma si sa, in Italia una donna non ha ancora il diritto su suo corpo e sulle sue scelte.

In ogni caso anche questa relazione ad un certo punto naufragò, pare da alcune indiscrezioni che proprio il modello abbia tradito la famosa conduttrice portando a un rovinoso allontanamento tra i due, ma in quel periodo Paola aveva già preso le distanze del mondo della televisione.

Paola Barale è sparita dalla televisione, perché? Spunta una particolare verità

Negli ultimi anni abbiamo visto Paola Barale sempre meno sui nostri schermi, oltre a qualche ospitata non si è più esposta al piccolo schermo, invece ha prediletto intraprendere il percorso teatrale, anche se negli ultimi due anni è stato bruscamente interrotto dalla Pandemia, ma con il 2022 è tornata sui palchi più prestigiosi d’Italia con lo spettacolo Se devi dire una bugia dilla grossa, insieme a Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e Paola Quattrini.

Ma perché per Paola non c’è più spazio sul piccolo schermo?

È la stessa showgirl e attrice a dare qualche informazione, durante un’intervista con ‘Belve’ Paola ha parlato di un ‘blocco’ sul tema televisione, “Un blocco! Si dice il peccato non il peccatore, è un blocco: a livello politico no… ci sono dei personaggi…”.

Le parole della barale appaiono un po’ criptiche, come se non volesse dire proprio tutto, insomma qualcosa è successo e inizia a spuntare una particolare verità che magari più avanti vorrà raccontarci meglio.