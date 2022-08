Oggi è tra i principali volti della Tv. Impossibile da riconoscere il ragazzo dai capelli ricci e cosa faceva!!!

Oggi è uno dei presentatori più bravi della televisione e qualcuno lo considera l’erede di Pippo Baudo, sapreste indovinare di chi si tratta?

Toscano di origine, la sua carriera è iniziata molto presto in Rai dapprima con programmi estivi come Succo d’arancia, Discoring, Il Festival del pianobar, Giochi senza frontiere e molti altri. Ma dobbiamo aggiungere che la persona in foto ha esordito innanzitutto nella conduzione radiofonica. È evidente, stiamo parlando proprio di lui, Carlo Conti, da alcuni anni al timone di Tale e quale show e prima ancora I migliori anni, format di successo della prima serata di Rai 1.

La conduzione è qualcosa che gli viene naturale ma sapevate che Carlo Conti prima di approdare al mondo dello spettacolo ha detto sì al posto fisso in banca? Impensabile se lo vediamo oggi, ma questo ragazzo in foto inizialmente non poteva immaginare il grande successo che lo attendeva.

Come in una scena da film, una mattina di quel periodo da impiegato di banca Carlo Conti ha detto basta al monotono lavoro che aveva svolto fino a quel momento. Lo racconta lui stesso in una recente dichiarazione: “Mi viene in mente una mattina presto, nel traffico, come ogni giorno, dopo tre anni in banca. La sera, uscivo alle 17 e correvo a fare la radio, gratis. Dal venerdì alla domenica, lavoravo in discoteca guadagnando pochino. Il lunedì ero cotto al pensiero delle otto ore che mi aspettavano a fare cose che non amavo. Quel lunedì, ero in piazza della Libertà e “libertà” era la parola che cercavo. Mi sono detto: basta, vado e mi licenzio”.

Come sappiamo nel mondo dello spettacolo due sono gli amici di Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, il primo conosciuto nel corso del programma Un ciak per gli artisti e con il quale per la tv locale toscana scriverà il programma Succo D’Arancia e in quella occasione ai due si unirà Giorgio Panariello che si presentò come comico. Tutti e tre ricordano con gioia quel periodo e i loro esordi quando insieme fondarono il gruppo comico Fratelli d’Italia.

Cosa sappiamo di Carlo Conti

Da alcuni anni Carlo Conti è sposato con la costumista Francesca Vaccaro e insieme hanno un figlio, Matteo, che oggi ha 8 anni.

Quest’anno la coppia ha festeggiato dieci anni di matrimonio e di recente anche i 50 anni di Francesca con una grande festa alla quale hanno partecipato i parenti e gli amici più cari, tra cui naturalmente Pieraccioni e Panariello e poi Marco Masini e Giulio Golia e molti altri.

Il tema della festa era i “migliori anni”, quelli ai quali è tanto legato Carlo Conti, gli anni Settanta e Ottanta e, naturalmente, era richiesto il look adatto, tutti hanno sfoggiato dei costumi bellissimi adatti all’occasione.

Carlo Conti è legato da una bella amicizia con Antonella Clerici e insieme a lei erano molto amici di Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018 per una grave malattia. Proprio a proposito del compianto presentatore Tv, amico e collega, entrambi lo hanno sempre ricordato con affetto e proprio pensando alla vita che può finire all’improvviso, si sono sempre detti che la famiglia e la vita sono sempre più importanti del lavoro. Antonella Clerici in particolare ha preferito rallentare sul lavoro proprio per questo motivo, per non essere schiava del lavoro e dedicarsi solo a quello.