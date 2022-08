Scoop Royal Family: William e Kate annunciano la separazione. Dramma per i figli

Una separazione che metterà a dura prova la Royal Family, nessuno se lo aspettava, ma soprattutto i figli dei dichi di Cambridge William e Kate, sono davvero disperati per la scelta definitiva dei genitori.

Una cosa è certa, nella Royal Family inglese non ci si annoia mai, o meglio si è sempre sulle spine e le indiscrezioni e i pettegolezzi sono all’ordine del giorno, tanto che la regina Elisabetta ormai è praticamente rassegnata che costantemente dovrà affrontare un nuovo scandalo a corte.

Negli ultimi tempi a tenere banco sono stati i duchi del Sussex che con la loro dipartita dalla famiglia reale hanno cerato un vero e proprio sconvolgimento a Buckingham Palace, ha quando Harry e Megan hanno deciso di lasciare tutto per dedicarsi a una vita lontana dagli obblighi di palazzo e di trasferirsi in America con i figli.

Le relazioni interne sono andate sempre più peggiorando, anche se i due sono tornati in Inghilterra per i festeggiamenti del Giubileo di Platino della regina, in questa occasione sono stati accolti a braccia aperte e tutto sembrava tornato alla normalità, anche se qualche piccolo accadimento ha fatto capire che la normalità è ancora ben lontana.

Nell’ultimo periodo, invece, è propri la coppia reale più amata dai sudditi a far preoccupare pesantemente, infatti in pochissimi mesi sono uscite indiscrezioni da parte di persone vicine alla coppia che parlavano di grossi problemi tra William e Kate, non solo nella loro relazione, si è raccontato di un tradimento molto risaputo a Buckingham Palace da parte di William.

Ma hanno anche preoccupato le condizioni di salute di Kate che è apparsa in diverse occasioni sempre più magra e con dei cerotti sospetti sulle dita, alcune fonti hanno riportato che la duchessa soffra di bulimia da stress.

Anche se la notizia non è mai stata confermata, proprio un’indiscrezione del principe Harry ha messo in allarme sul fatto che Kate non stesse proprio vivendo così bene affermando che la stessa si sentisse come in prigione e che nella dimora in cui abita non possa fare nulla senza essere costantemente spiata, cosa che ha spinto la famiglia a traslocare lontano da Londra.

Kate infatti ama stare con i suoi figli all’aperto nel loro giardino, ma questo diventava sempre più infattibile, perché proprio i paparazzi restavano appostati fuori dai cancelli per poterli fotografare e catturare ogni momento della loro vita privata, mettendo la duchessa in uno stato di forte stress.

Pochissimo tempo fa hanno anche festeggiato il compleanno del principino George con una piccola fuga al mare, un momento in famiglia prima di annunciare ufficialmente la separazione, una situazione che ha davvero distrutto i figli della coppia George, Charlotte e Louis.

George, Charlotte e Louis disperati per la separazione

Arriva come una doccia fredda per i figli di William e Kate la separazione a brevissimo, infatti pare propri che la coppia abbia deciso di prendersi una meritata vacanza lontano da tutto e tutti e a brevissimo prenderanno un aereo che li porterà in una meta da sogno, ma solo loro dure, come una seconda luna di miele.

Una decisione che non è affatto piaciuta a George, Charlotte e Louis che resteranno con i nonni Middleton mentre papà e mamma partiranno per i Caraibi.

William e Kate hanno dichiarato che per quanto amino i loro figli, hanno bisogno di una vacanza solo per loro dure dove prendersi del tempo, alcuni dicono anche per sistemare delle questioni molto personali tra di loro, ma forse è solamente per godersi la vita di coppia come un tempo, giusto per un po’.