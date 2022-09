Lutto Alberto Matano si commuove a La Vita in Diretta. Un saluto che spezza i cuori

Alberto Matano ha voluto omaggiare una collega e grande giornalista scomparsa e le sue parole sono state davvero toccanti. Non ha potuto nascondere la sua commozione.

Alberto Matano è sicuramente tra i conduttori più apprezzati di questi ultimi anni, di una altissima professionalità e con un carattere genuino capace di coinvolgere i moltissimi telespettatori che nel tempo hanno imparato a conoscerlo anche al di fuori di un ambiente più rigido come quello del Telegiornale, dove ha iniziato la sua calata al grande successo.

Anche se rimane molto giornalistico nel suo atteggiamento, nel tempo ha deciso di alleggerire un po’ il suo tono e di dedicarsi a un tipo un po’ diverso di televisione, mostrando un lato più giocoso e scherzoso che è stato accolto immediatamente con grande entusiasmo.

Il successo è stato praticamente immediato quando si è trovato a prendere le redini del programma di successo ‘La vita in diretta’ in diverse occasioni ha confessato di essere profondamente grato dell’affetto che riceve dal pubblico affezionatissimo.

Proprio durante una di queste puntate della scorsa stagione Alberto non è riuscito a contenersi per la commozione, mostrandosi visibilmente scosso per la scomparsa della grande giornalista, così con un commovente saluto ha dato l’addio alla collega.

Il commosso addio alla grande giornalista

Durante la puntata, Alberto Matano ha deciso di dedicare alcuni momenti nel ricordare la giornalista Giusi Ferrè, che ci ha lasciato il 15 aprile all’età di 76 anni dopo una lunga e terribile lotta contro il terribile male.

In tanti nel mondo dello spettacolo hanno voluto ricordare e omaggiare questa grande professionista, giornalista di moda stimata nell’ambiente, e anche Matano, colto da un moto di profonda commozione ha parlato della Ferré dicendo, “Ci ha lasciato una grande firma del giornalismo, Giusi Ferrè. A lei voglio mandare un abbraccio e un saluto”.

Una dedica che portava visibilmente i segni di un profondo dolore che Matano non è riuscito a nascondere o forse non ha nemmeno voluto, considerandola una delle migliori del suo campo, tanto che a chiusura ha aggiunto, “Lei ha veramente saputo interpretare i tempi”.

Giusi Ferrè, una scomparsa profondamente dolorosa

Nonostante siano passati cinque mesi dalla scomparsa di Giusi Ferrè, resta ancora un profondo dolore nel mondo del giornalismo e della moda per la perdita di una grandissima professionista stimata e apprezzata.

Tra i tanti messaggi di commiato è arrivato anche quello di Giorgio Armani, che ha voluto condividere sui social un pensiero e mandare un saluto a quella donna speciale di cui tanti ricordano la severità ma anche la incredibile ironia. Classe 1946 la Ferrè è stata una delle firme storiche della moda italiana, collaborando con diverse testate di rilievo fino a essere autrice di Io Donna.

Impossibile per Alberto Matano non citare una collega che ha davvero fatto la storia del giornalismo, conosciuta per la sua penna e per il suo stile inconfondibile.