Ilary Blasi, guerra contro Totti? “Se procede sarà un disastro”, il pubblico trema

Ilary Blasi starebbe pensando a compiere un gesto che significherebbe una vera e propria dichiarazione di guerra

Nuovi sconvolgimenti nella storia Ilary Blasi – Totti: un gesto della showgirl significherebbe guerra aperta contro l’ormai ex marito. La notizia è di pochi giorni fa e, se Ilary decidesse di procedere, la scelta potrebbe scatenare un uragano sull’ex calciatore.

Sembra passato molto tempo da quando i due hanno annunciato il loro divorzio, eppure è successo soltanto lo scorso luglio; sarà perché ogni giorno si apprende qualcosa di nuovo ed escono fuori nuovi nomi intorno alla vicenda. L’ex coppia è stata al centro del gossip per tutta l’estate e la valanga non ha intenzione di arrestarsi.

Anzi, potrebbe addirittura aumentare nei prossimi mesi, man mano che vengono fuori particolari del loro rapporto. Nessuno dei due ha ancora espresso la sua posizione sulla vicenda: gli ex coniugi sono impegnati a gestire le pratiche della separazione che, seppur a rilento, sono riprese a settembre.

Arrivare a un accordo non sarà semplice, soprattutto perché ci sono i loro tre figli di mezzo. Chanel, Cristian e Isabel, loro malgrado, stanno subendo il polverone mediatico che ha colpito i genitori. I due stanno comunque facendo in modo che i bambini non ne risentano, proteggendoli dagli sguardi indiscreti dei fotografi e dei giornalisti.

Mentre Totti è stato beccato di nuovo a cena con Noemi Bocchi, di fatto confermando ciò che era chiaro a tutti già da un po’, Ilary Blasi rimane più sulle sue e non si espone con altri uomini, per il momento. Dopo essere stata in Tanzania coi figli e in seguito sulle Dolomiti con le sorelle, la showgirl si sta godendo i momenti da single nelle poche pause che le sta lasciando la separazione.

Ilary Blasi, la scelta causerà una catastrofe

La showgirl, pur avendo all’attivo molti impegni, ha deciso di prendersi un anno sabbatico dal lavoro in televisione. Potrebbe però tornare per un’occasione molto particolare e, se decidesse di presentarsi, il suo gesto porterebbe a una dichiarazione di guerra.

L’amica Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo, ha infatti invitato Ilary per un’intervista nella sua trasmissione. L’appuntamento sarebbe per questo autunno: il programma comincerà dal prossimo 17 settembre, quindi tra meno di due settimane, e la showgirl potrebbe essere uno dei primi ospiti.

Se Ilary Blasi decidesse di partecipare, di certo non mancherebbero le domande sulla rottura della coppia. La speranza di Mediaset è che la showgirl accetti di partecipare: gli ascolti schizzerebbero alle stelle, perché la curiosità del pubblico è incontenibile da settimane.

Questo, però, significherebbe una vera e propria dichiarazione di guerra a Totti, che dovrebbe “scendere in campo” per proporre la sua, di versione. Che cosa dirà Ilary riguardo la fine del matrimonio? Non resta che seguire il programma per scoprirlo.