Caterina Balivo, “Tradimento? Ricevuto e commesso”. Una confessione disarmante

Caterina Balivo ha deciso di confessare una parte molto privata e personale della sua vita, parlando di tradimento ha fatto una rivelazione inaspettata.

Durante una profonda intervista la conduttrice Caterina Balivo ha deciso di svelare un lato molto personale della sua vita, a oggi una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo del nostro Paese, tra le nuove leve lei ha saputo distinguersi con grande professionalità, simpatia e voglia di fare.

Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo alla fine degli anni Novanta quando nel 1999 ha deciso di prendere parte al concorso di bellezza più famoso della Penisola, ovviamente stiamo parlando di Miss Italia.

Non ci ha messo molto a farsi notare, non solo per la sua straordinaria bellezza, ma anche per quel carattere gioioso e solare che la contraddistinguono. Ha preso parte a programmi di grande successo come “Uno Mattina“, “Detto Fatto“ e “Vieni da me” diventando sempre più popolare, ma proprio quando si trovava al top della sua carriera ha deciso di fare un passo indietro.

Caterina ha preso una pausa dal lavoro per dedicare del tempo alla sua famiglia, ai figli al marito e soprattutto a se stessa in uno dei momenti più difficili della nostra epoca, durante la prima ondata della pandemia nel maggio del 2020.

In questo periodo ha vissuto delle situazioni complesse, come è capitato a tutti, e ha deciso di raccontare una parte molti privata e personale della sua vita matrimoniale durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

La confessione inaspettata di Caterina Balivo

Durante la chiacchierata con la testata giornalistica la Balivo ha deciso di condividere un periodo particolare vissuto con il marito, Guido Maria Brera, proprio al tempo del lockdown svelando come è stato diverso per loro, così racconta, “Abbiamo vissuto la pandemia in modo diverso. Lui, fragile di salute, ha deciso di isolarsi per paura di ammalarsi, io ero più bramosa di normalità”.

Poi si addentra più a fondo nella sfera privata, “Nel secondo lockdown stavamo nella casa al mare, le scuole hanno riaperto e io ero felice che i nostri figli tornassero a socializzare, ma Guido temeva che portassero il Covid a casa. Al che, ho preso i bimbi e sono tornata a Roma, da sola con loro”.

Una decisione forte che l’ha portata ad allontanarsi dal marito perché vedevano la situazione sotto due prospettive completamente diverse, proprio da questo punto di partenza è arrivata una domanda particolarmente scomoda, ovvero se le fosse mai capitato di avere a che fare con il tradimento.

La risposta di Caterina Balivo è arrivata pronta e senza indugi, così ha risposto con molta schiettezza, “Certo. Sia ricevuto che commesso. Ma mi dava una meta dirmi: con il padre dei miei figli sarà diverso. Eppure, figli non ne volevo. Poi, vedendo Guido fare il papà, ho scoperto che i weekend con i suoi bambini non mi pesavano”.

Una confessione che ha lasciato tutti spazzati, la sincerità di Caterina Balivo è uno degli aspetti della sua personalità che maggiormente vengono apprezzati dal pubblico.