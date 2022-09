Antonella Clerici: “3 mesi…”, la lotta contro il brutto male | Il drammatico racconto

Antonella Clerici è una delle donne più amate del panorama televisivo italiano. Semplice e onesta, è riuscita a farsi spazio nelle case degli italiani.

E anche quando si tratta di parlare di un brutto male che l’ha fatta tanto soffrire, non si è tirata indietro nel raccontare la sua esperienza e comunicare la sua decisione. Ma di cosa si tratta?

Sempre sorridente e accogliente: si fa trovare così Antonella Clerici quando inizia La prova del cuoco, il programma che le ha dato maggior successo e l’ha portata a condurre ben due volte Sanremo: prima nel 2005 insieme a Paolo Bonolis, poi nel 2010.

Il drammatico racconto di Antonella Clerici

Icona della televisione italiana e, in particolare, del canale Rai, la Clerici è sempre positiva e cerca di rallegrare il suo pubblico. Nonostante questo, durante la sua vita ha dovuto affrontare diversi momenti difficili che oggi ha trovato il coraggio di raccontare. L’esperienza toccante, inoltre, l’ha portata a fare una scelta ben precisa.

Uno degli eventi che le ha sconvolto la vita è sicuramente la morte di sua mamma. Da quel momento tutto è cambiato per sempre e, seppur nel dolore, Antonella ha raccolto un insegnamento che non la abbandonerà mai e che oggi dona generosamente ai suoi fan.

Ma non solo, Antonella ha preso una decisione improrogabile e che richiede molta responsabilità. Nonostante questo, le motivazioni sono più forti dell’impegno richiesto, e la conduttrice è fiera di comunicare qual è stata la sua scelta, sperando possa essere d’esempio anche ad altri.

Antonella Clerici, il brutto male e poi la drastica decisione

La mamma se ne è andata per via di un tumore e da quel momento Antonella Clerici ha deciso di combattere una battaglia ben precisa: ha scelto di diventare ambasciatrice dell’Airc, associazione italiana per la ricerca sul cancro.

Dopo la triste esperienza vissuta sulla propria pelle, la conduttrice ha cercato di portarsi a casa un insegnamento che oggi utilizza per provare ad aiutare altre persone e famiglie che stanno vivendo un momento difficile come il suo.

In un’intervista ha spiegato a cuore aperto il motivo per cui è diventata ambasciatrice Airc, raccontando quel terribile momenoi:

“Mia madre, nel 1995, se n’è andata in soli tre mesi per colpa di un melanoma maligno. Oggi, rispetto al passato, abbiamo a disposizione più strumenti e maggiore speranza. Non dico, per carità, che oggi sarebbe sopravvissuta, il suo male era molto aggressivo. Tuttavia avrebbe senz’altro vissuto di più e meglio. Cerchiamo di volerci più bene. Facciamo prevenzione, ascoltiamo che cosa ci dice il corpo”.