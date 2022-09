Eleonora Daniele: la stipendio è da record. Non crederete mai quanto guadagna

Eleonora Daniele e il suo guadagno fuori dal comune: tutto quello che sappiamo sulla conduttrice e sul suo “portafoglio”. Le cifre che nessuno si aspetta.

Tra le presentatrici attive e note in Rai, Eleonora Daniele ha alle spalle una gavetta che le ha permesso di crescere e maturare come professionista televisiva. Anche dal punto di vista economico. Giornalista, conduttrice e attrice, Eleonora Daniele è conosciuta oggi per il suo talk show “Storie italiane”, dove il racconto personale e di vita in prima persona è il protagonista di ogni puntata. Eleonora Daniele, in realtà, è partita dalla rete antagonista, Mediaset, grazie al Grande Fratello. Il resto è venuto da sé.

Dal reality alla conduzione: il percorso di Eleonora Daniele

Dopo la laurea in Scienze della comunicazione conseguita presso la LUMSA, Eleonora Daniele inizia il percorso per divenire giornalista professionista; titolo conseguito poi nel 2016. Ma è già a partire dal 2001 che la conduttrice si fa intravedere sul grande schermo a “La sai l’ultima?”.

Il programma che rappresenta il suo trampolino di lancio è il “Grande Fratello”, a cui Eleonora Daniele partecipa e da cui viene scartata alla decima puntata.

Da lì in poi la sua presenza e i suoi ruoli si ampliano in altrettanti show e telefilm, tra cui “La squadra”, “Un posto al sole”, “Diritto di difesa”, “Carabinieri 3”, “Unomattina”, “Ciak… si canta!”, “Linea Verde”, “Estate in diretta” e tanti altri format e ulteriori puntate di successo.

Un grave lutto

C’è un lato privato che Eleonora Daniele ha recentemente rivelato, durante un’intervista rilasciata a Mara Venier. Una mancanza e un lutto ancora vividi nel cuore e nel ricordo:” Quando hai una grande sofferenza hai più sensibilità per raccontare quella degli altri e tu hai vissuto un momento difficile. C’è stato un momento della mia vita che mi ha cambiato profondamente ed è la perdita di Luigi, mio fratello, autistico.

Quando lui se n’è andato, quattro anni fa, per me è cambiato tutto. È come se si fosse fermato il tempo e se io fossi rimasta senza vita. Possono passare i giorni, gli anni, ma un amore così grande non può passare mai”.”

Parole sincere, che nascono da tanto affetto e da un legame forte, mai dissolto nella mente.

Una cifra rilevante

Secondo un famoso giornale, il guadagno di Eleonora Daniele sarebbe davvero interessante. 1200 euro per ogni puntata condotta di “Storie italiane”, per un totale di 24.000 euro al mese. Il programma va infatti in onda cinque giorni a settimana.