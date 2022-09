Gigi Sabani, non meritava di finire così. I fatti agghiaccianti, una carriera distrutta

La vita e la carriera di Gigi Sabani sono state stroncate come un fulmine a ciel sereno.

Il famoso conduttore, infatti, era scomparso per anni dalla televisione, dopo che il pubblico italiano degli anni 80 si era davvero affezionato a lui. Qualche anno dopo, poi, un terribile infarto gli ha tolto la vita. Ma qual è stata la causa per la quale Gigi Sabani era scomparso dal panorama televisivo italiano?

Gigi Sabani è stata senza dubbio una delle figure televisive di riferimento negli anni 80 in Italia, lavorando moltissimo per la Rai e Mediaset.

Era molto apprezzato per la sua capacità di fare imitazioni, soprattutto ispirandosi a Adriano Celentano, Toto Cutugno e Ornella Vanoni, Beppe Grillo, Lucio Dalla, Pippo Baudo e molti altri. Il suo talento l’ha portato ad imitare celebrità persino durante una diretta di Sanremo.

D’un tratto è sparito dalla tv ed è caduto in un oblio senza ritorno: il pubblico infatti l’ha dimenticato e se ne è parlato poco, almeno fino alla notizia del suo arresto.

L’arresto di Gigi Sabani per truffa a fini sessuali e induzione alla prostituzione

Quella di Sabani è stata una carriera colma di successi e di colpi di scena, che l’hanno segnata per sempre, fino a farla decollare. Lo showman, infatti, era stato arrestato per via di una presunta molesta nei confronti di una donna presso la famosa scuola per modelle Celebrità di Biella.

L’accusa che pendeva su Sabani era quella di aver avuto incontri privati con delle ragazze per dare loro dei favoritismi in senso professionale.

Un’accusa che ha pesato per molto sulla sua immagine e carriera che negli anni era sempre più vicina al decollo, fino a imboccare una strada a senso unico: l’oblio.

Nel 1996 Sabani viene arrestato con l’accusa di truffa a fini sessuali e induzione alla prostituzione per poi essere risarcito con 24 milioni di lire per 13 giorni di ingiusta detenzione.

Gigi Sabani e le voci sull’improvvisa morte

Dopo una carriera di successi avviene l’arresto e, infine, la morte che lo coglie mentre è a casa in compagnia della sorella. Era il 2007 e aveva solo 57 anni.

Nelle ore precedenti era andato a farsi visitare da un medico per via di un formicolio al collo. Sotto consiglio del dottore, Sabani ha preso un antibiotico inconsapevole che quel formicolio stava anticipando un infarto che gli ha tolto per sempre la vita.

Nonostante il pubblico l’avesse ormai dimenticato, sono girate molte voci sulla sua morte. Alcuni sostengono che la sorella aveva evitato di prendere iniziative contro il medico perché da questi minacciata. Si è anche scritto che l’artista fosse stato male tutto il giorno.