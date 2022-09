Daniele Bossari “Mesi di chemio, impossibile sfuggire al dolore”. Il devastante racconto

Daniele Bossari si è aperto sulla sua terribile malattia e sul dolore che ha dovuto affrontare.

Daniele Bossari ha raccontato del dramma che lo ha colpito: una terribile malattia che lo ha costretto a mesi di chemioterapia e lo ha provato sia nel fisico che nella mente. Il conduttore ha spiegato di come la sua vita sia ormai segnata e degli sforzi che ha fatto per superare il terribile periodo e diventare un uomo nuovo.

Il conduttore ha parlato a cuore aperto sui social, rivolgendosi ai suoi fan, per sfogarsi e parlare del cancro che lo ha afflitto. Bossari ha infatti svelato di aver combattuto contro un tumore alla gola che gli ha fatto rivalutare la sua vita e il rapporto coi suoi affetti.

Con una battaglia del genere il conduttore ha dovuto rivedere le sue priorità, mettendo di fronte a sé le cose davvero importanti. Ha combattuto e alla fine è riuscito a superare questa tremenda avversità. Di fianco a lui la moglie Filippa Lagerback, conduttrice e showgirl, e la figlia Stella. Loro, le donne della sua vita, sono state tra i motivi più importanti per continuare a combattere.

Daniele Bossari è stato curato dall’equipe medica del San Raffaele di Milano. Sono stati mesi intensi per lui, durante i quali il percorso medico ha incontrato quello spirituale. La guarigione non è stata solo fisica, ma anche spirituale: il conduttore ha spiegato di aver completamente rivalutato la sua vita, distruggendo punti fermi e certezze che aveva avuto fino a quel momento. Di fronte alla malattia qualsiasi priorità è cambiata.

“Avrò modo di dirvi tutto, perché penso che la condivisione del racconto dia conforto a chi sta passando momenti delicati simili al mio e, allo stesso tempo, mi aiuta ad alleggerirmi, lasciando spazio ad una vita nuova…”

Daniele Bossari, il drammatico racconto

Il conduttore è stato inondato dal supporto e dall’amore dei follower. La loro reazione ha commosso Bossari, che si è aperto in un racconto del suo trascorso e ha fatto emozionare tutti i fan, e non solo.

“Nell’impossibilità di sfuggire al dolore, ho dovuto accettarlo” ha rivelato. “Appeso al filo del destino, ma con totale fiducia nella scienza medica, ho attraversato la tempesta. Mentre i medici curavano il mio corpo, cercavo di curare la mia anima, mettendo in pratica quegli insegnamenti dettati da tutti i libri letti, i testi spirituali, le meditazioni… La ricerca interiore doveva trovare un senso a quello che mi stava capitando…”. Un percorso che lo ha coinvolto a 360°.

“Voglio ringraziare i medici e lo staff dell’Ospedale San Raffaele di Milano, la mia famiglia e gli amici che, con pazienza, mi sono stati vicino in tutti questi mesi, dandomi la forza per affrontare questa battaglia” ha continuato. “Cercavo di dare un senso alla sofferenza fisica che stavo provando durante i mesi di chemio e radioterapia, per curare il tumore alla gola. Sono vivo e ve lo posso raccontare”.