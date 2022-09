Michelle Hunziker, “Stalkerata e picchiata”. La situazione è drammatica

Michelle Hunziker ha raccontato di una terribile parte della sua vita in cui è stata vittima di violenza.

Siamo abituati a vederla col sorriso, ma Michelle Hunziker ha vissuto anche alcuni episodi di violenza che l’hanno segnata per sempre. Di recente si è aperta in un’intervista dove ha raccontato di chi la maltrattava, una persona che non avrebbe mai pensato si sarebbe rivelata in questo modo.

La showgirl italo-svizzera negli ultimi tempi è sempre sulle prime pagine della cronaca rosa. Prima per la separazione da Tommaso Trussardi, l’imprenditore col quale era sposata; poi per il flirt e la frequentazione con Giovanni Angiolini, chirurgo sardo per il quale aveva perso la testa; infine, è arrivata la notizia della gravidanza di sua figlia Aurora.

La notizia ha colto tutti di sorpresa, e ha riempito di gioia il cuore di Eros e Michelle, che diventeranno nonni. I due sono rimasti molto uniti dopo il divorzio, e oggi sono grandi amici. Questo non era piaciuto molto a Trussardi, che in più occasioni non aveva nascosto il suo fastidio.

Che sia stata questa la causa della separazione? I due non si sono espressi sui fatti che li hanno coinvolti. Sembra però che Michelle, dopo la fine della storia con Angiolini, sia determinata a “riprendersi” l’imprenditore. Il suo gesto sui social ha scatenato il web, e per molti sembra ovvio che la showgirl ci abbia ripensato. Trussardi, però, al momento non sembra apprezzare.

E Angiolini? Il chirurgo ha deciso di vivere la rottura rilassandosi in vacanza. Gli amici di lui hanno provato a sviare i giornali dicendo che non c’era aria di crisi nella coppia e che, anzi, Angiolini si sarebbe presto trasferito a Milano, dove vive la Hunziker. Alla fine, però, non è andata così.

Michelle Hunziker, il dramma della violenza

La vita di Michelle Hunziker non è sempre stata una passeggiata come molti credono. Ha infatti parlato più volte di un passato in cui ha subito violenze sulla sua pelle. Per un periodo della sua vita, inoltre, la showgirl è finita in una misteriosa setta che le ha fatto il lavaggio del cervello e l’ha allontanata da tutti.

Insieme a Giulia Bongiorno, Michelle ha fondato Doppia Difesa, una Onlus che sta dalla parte di chi ha subito violenze, discriminazioni e abusi, supportandoli psicologicamente e legalmente.

Proprio la showgirl ha vissuto in prima persona violenze fisiche e psicologiche, come ha raccontato in un’intervista a Oggi: “A parte lo stalking, non ho mai parlato a fondo di quello che ho subito. Io so esattamente cosa capita nella psicologia di una donna che vive una violenza. Se avessi continuato a subire quella violenza, ne sarei stata corresponsabile”.

La showgirl sottolinea poi che l’uomo a cui si riferisce non ha nulla a che fare coi suoi due ex mariti.