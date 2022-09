Ornella Vanoni affonda Mara Venier “Che zocc**a!” La situazione è degenerata

Ornella Vanoni contro Mara Venier: le parole della cantante hanno gelato il pubblico e la conduttrice

Ornella Vanoni ci va giù pesante e accusa Mara Venier. Durante una puntata di Domenica In in cui era ospite, la cantante non si è risparmiata: “Che zocc**a!” ha detto alla conduttrice. Accusa o goliardia?

Il contenitore di Rai 1 è condotto ormai da anni da Mara Venier. I telespettatori sono legati alla sua simpatia e non la sostituirebbero con nessun altro al mondo. Il programma è uno dei più seguiti della Rai, da ben 14 anni, e di recente ha cominciato il nuovo ciclo di puntate.

Tra i primi ospiti in studio ci sarà Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra, la donna uccisa dall’ex compagno a Bologna, per gelosia. Con lei la Venier parlerà del tema della violenza sulle donne, argomento a lei molto caro, anche perché la conduttrice stessa è stata vittima di abusi e minacce da parte di un suo ex. Un tema difficile da digerire, ma assolutamente da affrontare.

In seguito vedremo anche Loretta Goggi, deejay del Summer Celebrity Hits di questa estate appena passata; poi Alberto Matano, grande amico della conduttrice e da poco sposo, Andrea Sannino e Franco Riacciardi.

La nuova stagione del programma si presenta molto interessante, ma Mara Venier ha già altri impegni che la aspettano: il 9 settembre le verrà conferito il premio Diva Arena di Verona dall’amico Carlo Conti. Proprio nella bellissima cornice dell’Arena di Verona la conduttrice accetterà il premio. Un’occasione, questa, per promuovere le nuove puntate del suo programma.

Ornella Vanoni, le sue parole stupiscono

Domenica In è tra i programmi più seguiti, e la ricetta del suo successo comprende la bravura della sua conduttrice. Mara Venier è sempre attenta agli ospiti, cordiale e “umana”. Queste caratteristiche la rendono una delle conduttrici più amate dal pubblico, che cerca naturalezza e sincerità.

Quella con Ornella Vanoni doveva essere una puntata come tante, ma è successo qualcosa di inaspettato: la cantante ha accusato la conduttrice di essere una “zocc**a”. Ma cosa è accaduto davvero?

Insieme a Patty Pravo, si parlava della presunta relazione della Vanoni con Franco Califano. “So che hai sempre smentito che tra voi sia successo qualcosa, però lo guardavi in modo intenso” l’ha stuzzicata la Venier, cercando di tirarle fuori una confessione. La risposta della cantante non è tardata ad arrivare: “Beh quando hai davanti un uomo lo guardi sempre così. Poi se avessi fatto l’amore con Franco lo avrei detto, ma non l’ho fatto. Tu lo avresti fatto?”

Zoccola: Ornella Vanoni è ospite a Domenica In e si parla di Franco Califano. Zia Mara cerca di capire se ci sia stata una storia tra i due, ma la Vanoni nega e regala questo momento:

Il pubblico è esploso in una sonora risata, seguito dalla Venier, che ha annuito. “Ah sì? Che zocc**a” ha detto allora la Vanoni, sorridendo. Uno scherzo tra amici che non nascondeva alcuna offesa, ma che ha creato un simpatico caos in diretta.