Blasi e Totti sono tornati a convivere, c’è un ritorno di fiamma? Ecco cosa sta succedendo

Dopo mesi di notizie sulla separazione, Ilary Blasi e Francesco Totti vivono di nuovo insieme: cosa sta succedendo?

È ufficiale: Ilary Blasi e Francesco Totti sono tornati a vivere insieme nella loro casa all’Eur. Un ritorno di fiamma? I due ci hanno ripensato? I fan dell’ex coppia sperano davvero in un riavvicinamento, e questa notizia gli sta dando speranza. Ma perché si sono riavvicinati?

Ormai avevamo accettato che una delle coppie più amate dello spettacolo fosse arrivata al capolinea. Purtroppo l’amore può finire per tutti, e i due lo hanno vissuto in prima persona. Ilary ci aveva illusi che lei e suo marito non fossero in crisi, ma è stato un tentativo vano: dopo neanche un mese è arrivata la conferma di entrambi.

L’ex calciatore frequentava già Noemi Bocchi da diversi mesi, ma in qualche modo i due erano riusciti a mantenere il segreto. A un certo punto, però, qualcosa è andato storto, e la nuova coppia è stata beccata. Ilary e Totti avevano già un accordo, che gli permetteva di frequentare chi volessero a patto di non sbandierarlo ai quattro venti. Nonostante i tentativi, alla fine la verità è venuta fuori di fronte agli occhi di tutti.

Così è cominciato l’iter della separazione, che ha subito un arresto durante l’estate e sta ripartendo proprio in questi giorni. Sul piatto ci sono diverse richieste, sia da una parte che dall’altra, e molte di queste coinvolgono i figli dell’ex coppia. Dove vivranno e con chi? Molto probabilmente i due più grandi rimarranno a Roma per poter continuare la scuola, mentre la più piccola potrebbe allontanarsi dal padre.

I due non hanno ancora rilasciato commenti sulla vicenda, ma le notizie si susseguono in continuo. Come l’ultima, che li vede di nuovo assieme sotto lo stesso tetto.

Blasi e Totti di nuovo insieme?

È tutto vero: Ilary Blasi e Francesco Totti vivono di nuovo nella stessa casa. La showgirl è tornata da pochi giorni alla casa all’Eur, e ad aspettarla c’era l’ex marito. Una piccola speranza di un riavvicinamento tra i due? Non esattamente.

I due ex coniugi stanno infatti vivendo da separati in casa. Una situazione delicata ma al momento necessaria, prima di organizzare traslochi e spostamenti. Sicuramente non è facile per i due, ma è possibile che, checché se ne dica, i loro rapporti siano rimasti tutto sommato tranquilli.

C’è anche da considerare che l’appartamento di lusso conta 36 stanze ed è dotato di ogni comfort, compresa una piscina e una sala cinema. I due quindi riuscirebbero a evitare i contatti stretti, se volessero. Si tratta però pur sempre della stessa casa.