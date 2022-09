Regina Elisabetta, il testamento lascia fuori Harry e Meghan: polemiche anche dopo la morte

La regina Elisabetta ha modificato il testamento poco prima della sua morte, lasciando fuori Harry e Meghan.

La regina Elisabetta è scomparsa dopo 70 anni di regno e il popolo inglese si è stretto attorno alla famiglia dell’ex sovrana. Famiglia che, anche in un momento come questo, si ritrova drammaticamente spezzata a causa di allontanamenti interni.

Primo tra tutti, quello che ha fatto più scalpore, è quello di Harry e Meghan. La coppia è stata allontanata dalla famiglia reale ormai diversi anni fa, e i rapporti non sono mai tornati come prima. I festeggiamenti per il Giubileo avevano rimarcato la separazione tra i due fratelli William e Harry.

Il 31 agosto scorso, poi, è stato il venticinquesimo anniversario della morte di Lady Diana, la madre dei due fratelli. Molti hanno sperato che i due si riunissero per ricordare la madre, ma con enorme delusioni William e Harry hanno deciso di ricordarla in maniera separata, senza celebrazioni pubbliche.

Ora che un lutto enorme ha colpito la famiglia, ci si chiede se in qualche modo ci possa essere un riavvicinamento. Carlo, il nuovo sovrano che verrà incoronato ufficialmente il 10 settembre, potrebbe fare marcia indietro sulle decisioni prese dalla regina Elisabetta. C’è anche da vedere se Harry e Meghan vorranno far ritorno alla vita di palazzo, ovviamente: l’attrice è sempre stata insofferente alle costrizioni della vita reale, e Harry non è da meno.

Insomma, non ci sono buoni presupposti per un riavvicinamento. Vero è che la scomparsa della sovrana è un evento senza precedenti, e molte cose cambieranno nella gestione del regno. Carlo, a 76 anni, è pronto a prendere le redini e proseguire il lavoro di sua madre. Tutti sono curiosi di ascoltare il suo primo discorso da re.

Regina Elisabetta, la modifica del testamento

La regina si è data da fare fino agli ultimi giorni della sua vita: giusto due giorni prima della sua morte aveva incontrato il nuovo primo ministro Liz Truss, dandole la sua “benedizione” per il nuovo operato.

Tra le cose di cui si era occupata c’è stata anche la modifica del testamento per escludere Harry e la sua famiglia dall’eredità: questo implica che Lilibeth Diana, la figlia di Harry e Meghan, non rientra nel testamento. Uno scoop senza precedenti che potrebbe causare una rottura definitiva nella famiglia.

Tutti i gioielli della regina verranno divisi tra figli, nipoti e pronipoti, a esclusione dei duchi del Sussex. Il patrimonio di Elisabetta ammonta a 365 milioni di sterline, a cui vanno aggiunte le opere d’arte, i beni immobili, l’eredità del figlio Filippo e quella della Regina Madre, che in tutto sono 100 milioni. E i gioielli? Sono stati donati a Kate Middleton e alla figlia, la principessa Charlotte.