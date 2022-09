La regina Elisabetta II è morta. Quasi un secolo di storia si chiude. L’annuncio di Buckingham Palace

La regina Elisabetta II, la monarca più longeva del Regno Unito, è morta a Balmoral all’età di 96 anni, dopo aver regnato per 70 anni.

I suoi familiari si sono riuniti nella sua tenuta scozzese dopo che giovedì erano cresciute le preoccupazioni per la sua salute.

Elisabetta era salita al trono nel 1952 ed è stata testimone di enormi cambiamenti sociali. Con la sua morte, il figlio maggiore Carlo, l’ex Principe di Galles, guiderà il Paese nel lutto come nuovo Re e capo di Stato di 14 regni del Commonwealth, che ha scelto di prendere il nome di Re Carlo III. Passeranno alcuni giorni prima della sua incoronazione.

In un comunicato ufficiale è arrivato alle 19,32, Buckingham Palace ha dichiarato, “La Regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio. Il Re e la Regina Consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani”.

Tutti i figli della Regina si sono recati a Balmoral, vicino ad Aberdeen, dopo che i medici hanno sottoposto la Regina a controllo medico. Anche i nipoti William e Harry, si trova lì.

Il mandato della Regina Elisabetta II come capo di Stato ha attraversato l’austerità del dopoguerra, la transizione dall’impero al Commonwealth, la fine della Guerra Fredda e l’ingresso e il ritiro del Regno Unito dall’Unione Europea. Il suo regno ha visto 15 primi ministri, a partire da Winston Churchill, nato nel 1874, fino a Liz Truss, nata 101 anni dopo, nel 1975, e nominata dalla Regina all’inizio di questa settimana. Per tutta la durata del suo regno, la Regina ha tenuto udienze settimanali con il suo primo ministro.

La folla di Buckingham Palace a Londra, rimasta in attesa di aggiornamenti sulle condizioni della Regina, ha iniziato a piangere alla notizia della sua morte. La bandiera nazionale in cima al palazzo è stata abbassata a mezz’asta alle 18:30 ora locale.

La Regina è nata a Mayfair, Londra, il 21 aprile 1926 sotto il nome di Elizabeth Alexandra Mary Windsor. Pochi avrebbero potuto prevedere che sarebbe diventata monarca, ma nel dicembre 1936 suo zio, Edoardo VIII, abdicò al trono per sposare la due volte divorziata americana Wallis Simpson.

Il padre di Elisabetta divenne re Giorgio VI e, all’età di 10 anni, Lilibet, come era conosciuta in famiglia, divenne erede al trono. Nel giro di tre anni, la Gran Bretagna entrò in guerra con la Germania nazista. Elisabetta e la sorella minore, la Principessa Margaret, trascorsero gran parte del periodo bellico al Castello di Windsor, dopo che i loro genitori rifiutarono il suggerimento di evacuazione in Canada.

Dopo aver compiuto 18 anni, Elisabetta trascorse cinque mesi con l’Auxiliary Territorial Service e imparò le nozioni di base di meccanica e di guida. “Cominciai a capire l’esprit de corps che fiorisce di fronte alle avversità”, ricordò in seguito.

Durante la guerra, scambiò lettere con suo cugino di terzo grado, Filippo, Principe di Grecia, che stava prestando servizio nella Royal Navy. La loro storia d’amore sbocciò e la coppia si sposò nell’Abbazia di Westminster il 20 novembre 1947, con il principe che assunse il titolo di Duca di Edimburgo.

Lei lo descriverà in seguito come “la mia forza e il mio sostegno” per 74 anni di matrimonio, prima della sua morte nel 2021, all’età di 99 anni.