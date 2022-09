La famiglia Dursley non era molto amata nella saga di Harry Potter. Ma cosa è successo a Vernon, Petunia e Dudley dopo la fine della serie?

Cosa è successo alla famiglia Dursley dopo la fine di Harry Potter? I personaggi di zio Vernon, zia Petunia e Dudley Dursley sono apparsi nel corso della serie cinematografica, interpretati rispettivamente da Richard Griffiths, Fiona Shaw e Harry Melling. Dopo la conclusione della saga di Harry Potter, l’autrice J.K. Rowling ha fornito alcune informazioni sul destino dei miserabili Dursley.

I Dursley erano i Babbani che avevano accolto Harry Potter dopo che Lord Voldemort aveva ucciso i suoi genitori, Lily e James. Petunia, la zia di Harry, era la sorella maggiore di Lily, ma nutriva molto disprezzo per il ragazzo. Vernon e Petunia temevano il legame di Harry con la magia, così nascosero il fatto che fosse un mago.

Inoltre, trascuravano molto Harry, costringendolo a stare nell’armadio sotto le scale. Trattavano molto meglio loro figlio, Dudley, viziandolo e cedendo alle continue richieste del ragazzo viziato.

Alla fine Hagrid salvò Harry e gli rivelò la verità sulla sua discendenza magica. Dopo che andò a Hogwarts, i Dursley furono costretti ad accettare la vera identità di Harry. Cominciarono a fare piccoli miglioramenti nel loro modo di trattarlo, ma rimasero riluttanti nell’incontrare chiunque provenisse dal Mondo Magico. Il rapporto di Harry con zio Vernon e la famiglia Dursley non cambiò molto con l’età, ma iniziò a prendere una piega positiva in Harry Potter e i Doni della Morte.

Cosa è successo ai Dursley

Vernon, Petunia e Dudley furono costretti a lasciare le loro case per essere messi sotto la protezione dell’Ordine della Fenice a causa della minaccia di Lord Voldemort e dei Mangiamorte. Dudley fu l’unico membro dei Dursley a mostrare interesse per la riconciliazione con Harry.

Prima che la famiglia lasciasse la loro casa, Dudley Dursley lasciò una tazza di tè per Harry, anche se lui inizialmente lo considerò uno scherzo. Dudley ha poi stretto la mano a Harry, salutandolo. Petunia Dursley stava per fare gli auguri a Harry prima che la famiglia partisse, ma non riuscì a trovare le parole.

Petunia sembrava nutrire un senso di lealtà nei confronti di Harry, ma aveva chiuso quei sentimenti nel profondo.

Prima della Seconda Guerra dei Maghi, la Rowling ha raccontato che Dudley si è sposato e ha avuto due figli.

Harry era presumibilmente in rapporti amichevoli con i Dursley, e affermava che erano sulla sua lista degli auguri di Natale. Zio Vernon e zia Petunia non vedevano molto il nipote, per ovvie ragioni. Dudley, invece, si è riunito con Harry alcune volte, in modo che i loro figli potessero giocare insieme. Il loro rapporto era un po’ freddo, ma si trattava comunque di un cambiamento importante rispetto a quando erano cresciuti.

Perché il finale dei Dursley in Harry Potter è perfetto

Per tutta la serie di Harry Potter, la famiglia Dursley ha torturato Harry senza sosta. Per questo motivo, anche se si sarebbe potuta fare un po’ più di giustizia, la Rowling ha scelto il finale perfetto. Harry lascia zia Petunia e zio Vernon con una nota di freddezza, come era prevedibile dopo tutti gli abusi subiti per mano loro.

Far riappacificare la famiglia sarebbe stato come costruire artificialmente un lieto fine che i Dursley non meritavano. È meglio che Vernon e Petunia siano stati scortati al sicuro con poche parole da Harry, perché era la fine più amichevole che la famiglia potesse raggiungere. Dudley, tuttavia, ha avuto una crescita che è stata ampiamente esplorata nei libri.

Dopo l’attacco dei Dissennatori a Little Whinging, Dudley era un uomo cambiato e accettava Harry di più, i suoi genitori non hanno vissuto lo stesso arco di crescita, ma Dudley ha dato a Harry un addio in qualche modo adeguato.

La famiglia Dursley non compare in Harry Potter and the Cursed Child, anche se viene menzionata. È stato rivelato che Petunia è morta qualche tempo prima del 2020, ma il motivo della sua morte non è mai stato svelato. I fan di Harry Potter hanno sempre sperato che Petunia abbracciasse il suo legame con il Mondo Magico.

Queste speranze sono state deluse, ma almeno Dudley alla fine ha trovato il coraggio di cambiare il suo comportamento nei confronti di Harry – un sintomo della bontà contagiosa di Harry.