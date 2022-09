Silvia Toffanin, arrivata la proposta inaspettata da Pier Silvio: “Nessuno lo immaginava”

Silvia Toffanin è entrata in punta di piedi nel cuore degli italiani grazie alla sua dolcezza e empatia.

Nei suoi programmi non si dimostra essere solo una brava conduttrice, ma è per i suoi ospiti una vera amica, che li accompagna nel racconto della loro storia di vita. Con Pier Silvio Berlusconi condivide due figli, ma ora è arrivata una proposta inaspettata. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

L’inaspettata proposta di Pier Silvio

Fin da piccolissima, la Toffanin aveva ben chiaro cosa avrebbe voluto fare da grande: il suo sogno era entrare nel mondo dello spettacolo, e ce l’ha fatta. È una delle conduttrici più apprezzate nel panorama italiano, ma la sua carriera è iniziata grazie a Miss Italia, un palcoscenico importante che l’ha valorizzata e le ha dato l’opportunità di realizzare il suo sogno.

Poco dopo ha partecipato come ‘letterina’ nel famoso programma Passaparola, dove ha conosciuto Ilary Blasi e da quel momento le due non si sono più lasciate.

È noto al pubblico che Ilary e Silvia condividono una fortissima amicizia e lo si può vedere dalle numerose interviste fatte a Verissimo, nelle quali le due spesso si lasciano andare ai ricordi e alle emozioni.

Silvia conduce poi il programma Mosquito su Italia 1 seguito dalla rubrica Non Solo Moda che la donna ha condotto per dieci anni. Ma è nel 2009 che ottiene il programma per cui è maggiormente conosciuta oggi: Verissimo, un talk show in cui le celebrità condividono la storia della loro vita, tra dolori, traguardi e amori.

Poco tempo fa la Toffanin ha dovuto affrontare un brutto lutto, che ha visto come protagonista la mamma.

La drammatica scomparsa è stato un brutto colpo per lei, che però non si è persa d’animo e ha continuato a lavorare, come la mamma avrebbe voluto. Silvia racconta infatti che i genitori l’hanno sempre spronata a inseguire i suoi sogni, finché questi non si sono realizzati.

Parlando della sua vita sentimentale, Silvia è fidanzata con Pier Silvio Berlusconi, con cui condivide due figli. Lui, di recente, le ha fatto una proposta inaspettata che ha sorpreso la stessa Silvia. Ma di cosa si tratta?

Sembrerebbe che Pier Silvio le abbia proposto un doppio appuntamento settimanale per il suo programma di successo, parliamo di Verissimo. Negli ultimi anni Verissimo è sempre andato in onda di sabato pomeriggio. Ora sembra esserci la possibilità che l’appuntamento raddoppi proponendo ai telespettatori una puntata di sabato e la seconda di domenica.