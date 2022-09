Andrea Bocelli: le volontà di Virginia verranno rispettate. La notizia sulla figlia è scioccante

Andrea Bocelli fa un annuncio shock sulla figlia Virginia. Una confessione che riguarda il suo futuro e le sue vie inaspettate. Una rivelazione che ha lasciato tutti sconvolti e sorpresi.

Sono le dichiarazioni inaspettate a cambiare e a rivoluzionare l’idea prefissata su una data personalità o su un personaggio in particolare. È il caso di Andrea Bocelli e delle sue ultime parole rilasciate, rivolte alla figlia più piccola Virginia. Già dalla tenera età il suo destino sembra già essere segnato.

Andrea Bocelli e la famiglia

È la famiglia di Andrea Bocelli ad essere al centro del gossip e delle indiscrezioni, per via di una serie di dichiarazioni che hanno stupito e fatto discutere. Il tenore italiano, dalla carriera brillante e ricca, ha alle spalle una vita privata “movimentata”.

Nel 1992 ha sposato Enrica Cenzatti da cui ha avuto i primi due figli maschi, Amos e Matteo. Il primo è un ingegnere spaziale e ha deciso di percorrere un cammino diverso da quello del padre, al contrario di Matteo che invece si è lanciato nella musica e canta, spesso in esibizione ad Andrea. Questo primo matrimonio però si è infranto nel 2002.

Dieci anni dopo Andrea Bocelli si è rifatto una nuova vita con Veronica Berti, sposandola il 21 marzo 2014 a Montenero (Livorno). Nel 2012 è nata la loro piccola Virginia, ultima di casa e sicuramente la più coccolata.

Le dichiarazioni su Virginia Bocelli

La più piccola dei figli di Andrea Bocelli è molto attiva nel campo della musica, ha partecipato addirittura al telefilm “Doc – Nelle tue mani”, con l’attore Luca Argentero. Questo però non ha placato i suoi sogni e le sue intenzioni di prendere una strada diversa da quella del padre e dei fratelli.

Proprio da un’intervista fatta a Bocelli e alla moglie Veronica Berti, si sono scoperti retroscena inediti e una storia familiare particolare. Sussiste infatti una relazione speciale, molto stretta tra la piccola Virginia e i genitori.

In molti ricordano il magnifico duetto tra Bocelli padre e la figlia in occasione di un concerto di Natale, quando insieme hanno cantato l’Hallelujah. Virginia ha ereditato le qualità musicali del padre ma non ha nessuna intenzione di spenderle nella vita.

Pare infatti che la bambina sia intenzionata a diventare suora, prendendo una strada decisamente diversa e inaspettata. È lo stesso Andrea Bocelli a confermare la volontà della piccola di prendere i voti e ad affermare l’assoluta libertà di scelta che lui e la moglie daranno alla figlia.

Certamente non è il percorso che loro immaginavano, ma insieme si dicono pronti a sostenere la piccola nelle sue scelte e nelle sue precise volontà.