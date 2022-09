Regina Elisabetta II, le ultime immagini poco prima della sua morte

Elisabetta II è morta ieri, 8 settembre 2022, ma stanno già circolando le ultime foto che la ritraevano pochi giorni prima della scomparsa. Un lutto che coinvolge non solo il Regno Unito, ma tutto il mondo.

A 96 anni, di cui 70 da regina, Elisabetta II ieri è venuta a mancare, lasciando la sua intera nazione nello sgomento totale. Non solo, continuano ad arrivare messaggi di cordoglio e di vicinanza da ogni parte del mondo. Elisabetta II è stata la regina dei record, donna forte, decisa, costante nei doveri e nei suoi impegni, ha segnato un’epoca e con la sua lunga presenza ha fatto la storia.

L’annuncio ufficiale della sua morte è arrivato ieri, sul tardo pomeriggio, con queste brevi parole:” La Regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio. Il Re e la Regina Consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani”.

Succerà a Elisabetta II, il figlio Carlo che prenderà il nome di Carlo III.

La foto prima della scomparsa

Solo qualche giorno prima, la regina Elisabetta II è stata immortalata in una serie di scatti, condivisi sui social dalla Royal Family, durante gli incontri a Balmoral con il nuovo neoeletto Primo ministro inglese Liz Truss, nominata dopo l’uscente predecessore Boris Johnson.

Elisabetta II appare stanca, provata fisicamente, con un bastone al fianco, ma sempre sorridente e pronta, in grado ancora una volta di affrontare i tanti impegni istituzionali. Colpisce il particolare della mano, che appare livida, quasi scura, fragile. Un segnale, forse, delle cattive condizioni di salute che la Regina stava vivendo e soffrendo in quelle ore.

È lo stesso Corriere della Sera a ipotizzare una serie di motivazioni legate a questo livido:” flebo, trattamenti, trasfusioni, per aiutare la sovrana a svolgere il suo lavoro, fino in fondo come ha sempre detto di voler fare Elisabetta”. Il personale medico, consapevole della tenacia e della voglia di affrontare la quotidianità con tutti i suoi impegni e doveri, ha cercato di aiutare la Regina il più possibile, somministrandole tutte le cure necessarie.

I prossimi giorni e le prossime settimane saranno colmi di impegni e di celebrazioni per la nazione inglese. Con la sua scomparsa, Elisabetta II ha lasciato una grande mancanza nel cuore dei suoi sudditi.

Queste ultime foto che la ritraggono testimoniano il grande spirito e la forza nonostante tutto, al di là dei 96 anni e delle precarie condizioni di salute. La fragilità fisica non ha mai scalfito la resistenza dell’animo. Una Regina vera, fino infondo.