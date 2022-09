Il Regno Unito perde la Regina: ecco la verità su com’è morta Elisabetta

Dopo settanta anni di regno la Regina Elisabetta è morta l’otto settembre 2022. All’età di 96, la monarca inglese lascia a suo figlio Carlo il trono da Re. Cosa è successo alla Regina? La verità sulla sua morte arriva poche ore dopo l’accaduto.

Buckingham Palace ha annunciato la morte della Regina Elisabetta l’otto settembre 2022. La notizia ha scosso il Regno Unito e il mondo intero ma, allo stesso tempo, ha innescato una serie di domande sul futuro della monarchia inglese. Carlo è il nuovo Re ed insieme a sua moglie Camilla si dichiara pronto a prendersi carico delle diverse responsabilità che questo ruolo comporta.

Certo andare avanti dopo una notizia del genere è difficile, ma gli impegni della monarchia non possono aspettare. Nelle ultime ore di vita della Regina i vari membri della famiglia si sono stretti intorno a lei lasciandola andare in serenità. Tanto è stato il dispiacere di figli e nipoti ma d’altronde la donna aveva 96 e ha regnato per ben settanta anni il suo paese.

La donna, nonostante l’avanzare dell’età, non ha mai smesso di presenziare ai doveri reali cercando di far sentire il più possibile la sua presenza ai sudditi inglesi. A giugno, in occasione del Giubileo di Platino, però, Elisabetta era apparsa solo due volte per ringraziare il suo popolo poiché la salute peggiorava di settimana in settimana.

Poche ore prima della sua morte, intanto, la monarca era stata in grado di incontrare la nuova premier inglese Liz Trauss e approvare il suo insediamento come capo del governo. Nelle immagini ufficiali diffuse la Regina è apparsa, si dimagrita e stanca, ma molto sorridente. Sembra impossibile pensare che quella stessa persona sarebbe poi morta dopo pochissimo tempo.

La Regina Elisabetta si trovava da parecchi mesi nella sua residenza a Balmoral in Scozia dove trascorreva in tranquillità le sue giornate riducendo al minimo, sotto consiglio dei dottori, le sue uscite a Londra e dintorni.

Ed è proprio in questa mansione che Elisabetta è deceduta lasciando un vuoto nei cuori di milioni di persone che hanno amato ed ammirato la sua bellissima figura. Ma com’è morta la Regina? Quali sono le vere cause del decesso? Vediamo qual è la verità emersa.

La morte della Regina

Lo shock della perdita di Elisabetta pare non affievolirsi. Di fatti, a tutti sembrava, erroneamente, che la regina fosse immortale, una sorta di presenza costante nelle vite di ognuno. La donna, in effetti, era un po’ così: un cimelio la cui aura non sparisce mai. Purtroppo, anche i reali muoiono e questa sorte non è sfuggita neanche alla più celebre e longeva delle regnanti mondiali: Elisabetta.

Le reali cause della morte non sono ancora trapelate ma quel che è certo è che la donna aveva contratto il covid un po’ di tempo fa e aveva fatto fatica a superare i postumi della malattia. Elisabetta, a causa della sua età avanzata, diventava sempre più cagionevole di salute e qualsiasi intoppo si trasformava in una cosa potenzialmente più grave.

Insomma, la tempra e la forza a cui Elisabetta aveva abituato il mondo non hanno retto nell’ultimo, inevitabile, giorno di vita dell’incredibile monarca.