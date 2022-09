Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, “Non reggeva il confronto”, la verità sui motivi della rottura

L’amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è finito: emergono le ragioni dietro la rottura, e sono incredibili.

Sembrava che la passione potesse durare a lungo, invece non è andata così: la love story che aveva rinfrescato l’estate degli amanti del gossip è finita. Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati, e i motivi dietro la rottura sono incredibili.

La showgirl e il medico sardo si erano conosciuti mentre Michelle preparava la sua linea di bellezza. A detta degli amici di lui, l’uomo si era già preso una cotta per lei ai tempi, ma la Hunziker era sposata con Trussardi e Angiolini non si era esposto. Ha aspettato con pazienza fino al giorno in cui lei e l’imprenditore si sono separati, poi è tornato alla carica: qualche messaggio, un caffè ed è scoppiata la passione.

Passione che è continuata per tutta l’estate, e si è conclusa con la fine di essa: una cotta estiva per loro, all’insegna del divertimento e delle vacanze in luoghi meravigliosi. La crisi è arrivata all’improvviso: da un giorno all’altro i due hanno smesso di frequentarsi. Inutili i tentativi degli amici di lui di nascondere l’accaduto: il gossip ha scoperto tutto.

Così i due sono tornati single, e mentre Michelle Hunziker festeggia la notizia della gravidanza di Aurora insieme a papà Eros, Angiolini si gode le ultime ferie nel meraviglioso mare della Sardegna. Voci dicono che volesse aprire uno studio anche a Milano, inizialmente per rimanere vicino a Michelle. Chissà se ha cambiato idea?

Nel frattempo la showgirl sembrerebbe nel bel mezzo di un tentativo di riavvicinarsi a Trussardi. Una foto condivisa sul suo profilo Instagram ha scatenato i fan, che sostengono sia un messaggio inequivocabile all’ex marito. Trussardi, però, non sembra molto interessato al momento.

Rottura Michelle Hunziker – Giovanni Angiolini: i motivi

Perché la showgirl e il chirurgo si sono lasciati? Se lo sono chiesti tutti, e finalmente la verità sembra affiorare. I motivi dietro il loro addio sono abbastanza spinosi, tanto che la crisi non è stata facile da gestire.

Fonti vicine alla Hunziker dichiarano che per Angiolini il confronto con gli ex era diventato troppo pesante. Il riavvicinamento della showgirl a Eros ha dato molto fastidio all’ultima fiamma della donna. A questo si aggiunge “l’ombra” di Trussardi, che potrebbe aver complicato ulteriormente le cose.

Ma siamo sicuri che il chirurgo si sia fatto intimidire dai due “grandi ex” della showgirl? Visto l’ultimo gesto di Michelle Hunziker, è più probabile che ci sia stata una crisi legata ad altri motivi. Forse la passione travolgente non è stata abbastanza e si è esaurita prima del tempo.