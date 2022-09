Regina Elisabetta, ecco dove sarà sepolta e quando saranno i funerali. Addio all’amata sovrana

La regina Elisabetta se n’è andata: il popolo piange. Ecco dove sarà sepolta e quando ci sarà l’ultimo saluto.

La regina Elisabetta se n’è andata. Una notizia che in molti non si sarebbero aspettati di sentire per un po’, ma la sovrana aveva problemi di salute già da qualche mese e le sue condizioni erano diventate preoccupanti, a detta dei medici. Alla fine la regina si è spenta l’8 settembre al castello di Balmoral, in Scozia.

Tutto il popolo inglese si è stretto vicino alla famiglia reale, e non solo: l’intero mondo ha salutato con commozione la regina. Lei che sembrava immortale, che ha regnato per quasi 71 anni, ha il record di regno più longevo nella storia britannica. Prima di lei soltanto la regina Vittoria, che aveva regnato per quasi 64 anni.

La fine di un’epoca. E ora le succederà il suo primogenito Carlo, pronto a diventare re a 76 anni. Durante il suo regno, la regina ha conferito l’incarico a ben quindici primi ministri, a partire da Winston Churchill negli anni cinquanta, passando per Margareth Tatcher negli anni Otannta, e infine a Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May e Boris Johnson. L’ultima nomina risale a soli due giorni prima della sua morte: Liz Truss.

Quasi un secolo di regno per una sovrana che ha vissuto tante crisi e altrettante vittorie. Sempre moderata, mai estremista, è stata molto vicina ai temi ambientali e si è battuta per risolvere la crisi climatica.

Adesso si attende il primo discorso di re Carlo, che dovrà prendersi la pesante eredità di sua madre e guidare il regno. La sua incoronazione ufficiale sarà il 10 settembre, mentre il suo primo discorso è previsto per oggi pomeriggio alle 18.

Regina Elisabetta, addio alla monarca

Tutto è il mondo si è fermato per un attimo quando è stata annunciata la morte della regina Elisabetta. Le attività del Regno Unito si fermeranno per tre giorni: negozi, uffici, locali rimarranno chiusi. Il lutto, invece, potrebbe durare per 3 mesi interi.

Si attendono ora i funerali della regina che, come previsto dal piano London Bridge, il protocollo reale ufficiale, saranno solenni e dovranno durare un certo periodo di tempo. La bara verrà esposta per almeno due giorni nella Westminster Hall, prima dei funerali di stato, dove sono attese migliaia di persone.

La sua salma verrà sepolta nella Cappella Commemorativa di Re Giorgio VI, nella Cappella di San Giorgio, dove si trovano anche i suoi genitori, sua sorella e il Principe Filippo duca di Edimburgo. Il marito della regina era scomparso un anno e mezzo fa, il 9 aprile 2021.