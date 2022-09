Camilla Shand: ecco chi è la nuova regina consorte antagonista di Diana

Dopo la morte della Regina Elisabetta gli occhi sono tutti puntati sull’erede al trono Carlo e su sua moglie Camilla. Chi è la regina consorte? Ecco il suo rapporto con Diana.

Il momento che nessuno voleva arrivasse è purtroppo giunto: la Regina Elisabetta è morta. La regnante è venuta a mancare nel pomeriggio dell’otto settembre dopo che le sue condizioni di salute sono peggiorate drasticamente in mattinata. La notizia ha completamente sconvolto il mondo ma in queste ore cresce la curiosità su come verranno gestite le questioni dell’eredità.

Carlo, adesso, è il legittimo erede al trono, il nuovo Re d’Inghilterra che succede al più lungo regno della storia della monarchia britannica, quello di Elisabetta. Carlo verrà accompagnato nel suo difficile ruolo dalla sua seconda moglie, ma amore di una vita: Camilla Parker Bowles. L’inizio della relazione tra i due risale addirittura agli anni Settanta quando, però, la regina Elisabetta non approvava per nulla il rapporto.

Camilla, infatti, non era più vergine e questo si dimostrò un vero e proprio ostacolo per la famiglia di lui. Così lo scapolo più ambito del mondo si sposa con la giovanissima donna Diana Spencer e con lei ha due figli, William e Harry. Il matrimonio tra Diana e Carlo, però, è un’unione infelice proprio a causa della presenza costante dell’amante di Carlo, Camilla Shand.

Dopo il burrascoso divorzio tra Carlo e Diana e la tragica scomparsa della donna, Carlo sposa Camilla nel 2005 e con lei inizierà una nuova vita insieme alla luce del sole. Adesso, i due sono chiamati a regnare la monarchia più importante e celebre del mondo. In seguito a tutte queste vicissitudini gli inglesi come vedono l’insediamento a Buckingham Palace della cosiddetta rivale di Diana?

Camilla e gli inglesi

La Parker- Bowles è prossima, dopo la morte della Regina, a prendersi, insieme a suo marito Charles, il posto tanto desiderato sul trono d’Inghilterra. Elisabetta ha rappresentato un punto di riferimento per gli inglesi e per tutto il mondo durante i suoi settanta anni di regno. È il turno di Carlo che dopo aver aspettato così a lungo è pronto per salire sul trono. Insieme a lui c’è Camilla che finalmente pare aver ricevuto l’approvazione dei sudditi inglesi.

Per anni, infatti, Camilla è stata considerata la diretta rivale di Diana, la vera responsabile della sfortuna della principessa, colpevole di aver rovinato una famiglia. Gli inglesi hanno sempre avuto più compassione e amore per la semplicità e la genuinità di Diana, apprezzata anche e forse soprattutto per la sua fragilità.

In realtà, con il tempo, anche la figura di Camilla è stata scagionata grazie anche alla dimostrazione di un amore duraturo tra lei e suo marito Carlo. È per questo che pare che gli inglesi siano entusiasti dei nuovi regnanti nonostante il fortissimo dispiacere per la perdita dell’incredibile Regina Elisabetta.

D’altronde, nessuno sarà mai davvero come lei.