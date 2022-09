Tomaso Trussardi “corteggiato da…”. Bella batosta per Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è ufficialmente dimenticata. Tomaso Trussardi va avanti! Ecco da chi sarebbe corteggiato il patron dell’omonima casa di moda.

A quasi un anno dalla fine del matrimonio tra Michelle e Tomaso, l’uomo va finalmente avanti. Il bell’imprenditore sembra che abbia puntato gli occhi su qualcuno in particolare e che addirittura qualche collega di Michelle sia interessata ad accaparrarsi uno degli scapoli più ambiti d’Italia.

Intanto, la Hunziker è impegnatissima insieme al suo primo ex marito per accogliere al meglio il nipotino, figlio di Aurora Ramazzotti, la loro primogenita. La ragazza è stata avvistata, infatti, mentre acquistava un test di gravidanza in Sardegna insieme a sua mamma Michelle tanto da far gridare tutti ad una possibile gravidanza.

La conferma ufficiale non è ancora arrivata dai diretti interessati ossia Aurora e il suo fidanzato da cinque anni Goffredo, ma il giornale Chi ha deciso di dare l’assoluta certezza del lieto evento. Sul fronte famiglia Ramazzotti tutto tace anche se possiamo solo immaginare la gioia di accogliere un nuovo membro in questa famiglia moderna allargata.

La vita dopo il matrimonio di Michelle e Tomaso

Michelle dal punto di vista amoroso non è stata molto fortunata nell’ultimo periodo. Dopo la separazione con Tomaso ha iniziato una relazione con Giovanni, il sexy ortopedico ex gieffino, con quale, però, dopo un’estate bollente, è finita definitivamente. Adesso sarebbe single anche se i sognatori sperano nel ritorno di fiamma con Eros con cui si mostra sempre più vicina sui social.

I due, a detta loro, sono solo amici che, però, si vogliono un mondo di bene, un amore, il loro, tramutatosi in affetto sincero e davvero profondo. Michelle ed Eros ben presto saranno anche nonni, nonni giovanissimi ma super pronti per ricevere il nuovo arrivato e per guidare Aurora nel delicato ruolo di genitori.

Tomaso, d’altro canto, prosegue la sua vita lontano dalle dinamiche del gossip seppur i pettegolezzi continuano ad inseguirlo. L’uomo è stato avvistato, infatti, in compagnia della bella showgirl Ariadna Romeo ex di Pierpaolo Pretelli madre di suo figlio. Ma, in aggiunta, pare che l’imprenditore sia molto gettonato tra le colleghe di Michelle che farebbero a gara per conquistare il ricco Trussardi Junior. Cosa ne Penserà Michelle?

I più informati, però, affermano che Tomaso è sicuramente single e quella con Ariadna sarebbe solo una bella conoscenza, un rapporto troppo poco maturo per poter essere definito. Ecco cosa dicono di loro:

“Lo stesso Tomaso in questo periodo seppur corteggiatissimo anche da colleghe di Michelle Hunziker, sta vivendo una vita da single. Si è diviso fra viaggi di lavoro e i weekend a Capri. Pare abbia fatto una “bella” conoscenza con Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli, ma il cuore di Trussardi è libero e non è pronto ad amare in questo momento”.

Come andrà si concluderà quest’altra telenovela di fine estate? Non ci resta che aspettare l’ultimo caldo gossip di stagione.