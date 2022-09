Totti e Noemi allo scoperto: schiaffo in faccia a Ilary. Le immagini parlano chiaro

Il triangolo più chiacchierato d’Italia continua a sorprenderci. Totti, Ilary e Noemi sono sempre al centro del gossip italiano. Questa volta, però, Ilary subisce una difficile batosta. Ecco cosa ha combinato Totti.

Da quell’undici luglio quando Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la separazione, i pettegolezzi sulle presunte motivazioni dell’addio corrono sempre più velocemente. È certo, però, che un nome riecheggia costante tra le riviste italiane e corrisponde a quello di Noemi Bocchi.

La donna sarebbe l’attuale compagna del pupone, colei per la quale l’uomo avrebbe perso la testa tanto da far saltare all’aria un matrimonio ventennale. C’è chi giura che le cose tra Ilary e Totti non andassero bene da molto tempo e l’entrata in scena di Noemi fosse solo l’ultimo tassello di una relazione in rovina.

L’ex pupone avrebbe voluto salvare a tutti i costi il matrimonio con la bella conduttrice ma Ilary, apparsa ai suoi occhi sempre più distante ed indifferente, avrebbe allontanato definitivamente il marito. Totti, così, ha deciso di rivolgersi altrove trovando le braccia aperte di Noemi Bocchi. Tra i due la cosa sembra essere molto più che flirt estivo: Totti e Noemi proseguono il loro affaire lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere.

Eppure, non vi è luogo segreto in cui i Paparazzi non arrivino. Per quanto l’ex calciatore e l’ex amante provino a divincolarsi dai fotografi, questi riescono sempre a beccarli mentre frequentano gli stessi posti ed entrano nelle stesse case.

Segno, questo, di una relazione che va avanti nonostante le intemperie dei media. Totti, infatti, vorrebbe continuare nel più stretto riserbo soprattutto per il bene dei suoi figli ma Noemi si starebbe, invece, stancando e desidererebbe vivere il nuovo amore alla luce del sole.

Il divorzio e le nuove immagini di Noemi e Francesco

I più curiosi, quindi, attendono con ansia nuove notizie sulla separazione dell’ex coppia d’oro di Roma. Francesco e Ilary avrebbero atteso l’estate per procedere legalmente ma hanno già entrambi ingaggiato i migliori avvocati divorzisti del paese pronti a quella che si prospetta una vera e propria battaglia legale.

Malgrado le speranze di concludere il tutto il più presto possibile, c’è da tenere conto che i due nel tempo hanno costruito un vero e proprio impero economico e ora questo patrimonio, comprese le società in comune, va diviso equamente. Per non parlare del tasto dolente “custodia dei figli” sul quale è necessario porre la massima attenzione per far sì che i tre ragazzi non soffrano ulteriormente.

Di certo, però, le immagini di Totti e Noemi recentemente trapelate grazie al giornale Chi non possono assolutamente far piacer ad Ilary e company anzi paiono un vero e proprio schiaffo morale al loro amore. Gli attenti fotografi di Chi hanno beccato Totti e Noemi giungere nello stesso ristorante con macchine separate.

I due hanno cenato, però, nel medesimo tavolo e nonostante i vani tentativi di seminare gli occhi dei paparazzi, sappiamo, proprio grazie a loro, che hanno passato la serata insieme.

Il ristorante pare uno dei più amati dal pupone, un luogo molto caro anche ad Ilary dove un tempo, quando tutto scorreva liscio, erano soliti andare insieme ai loro figli. Adesso, però, le cose sono cambiate e a cena ci porta solo la bella Noemi.