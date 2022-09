Regina Elisabetta, perché indossava quei colori così accesi? Il motivo è surreale

La regina Elisabetta, oltre che per la sua capacità di gestione del regno, ha lasciato un segno anche nella moda. Ecco perché indossava sempre abiti dai colori sgargianti

Perché la regina Elisabetta vestita abiti di colori così sgargianti? È una domanda che ci siamo fatti tutti, ma c’è mai stata una risposta precisa. Era semplice gusto personale o sotto c’era qualcosa di più? Adesso la verità è emersa: ecco che cosa si è scoperto.

Tanti l’hanno “schernita” per quegli abiti così eccentrici, eppure la regina ha lanciato anche diverse mode. Il suo stile unico era un’altra delle particolarità che l’ha resa tra i personaggi più amati non soltanto nel suo regno, ma anche in tutto il mondo.

La sua dipartita è stata accolta infatti con enorme tristezza sia dal pubblico e dal suo popolo che da personaggi famosi. Ognuno, a modo suo, l’ha ricordata: il suo contributo al Regno Unito non verrà mai dimenticato. La regina ha attraversato periodi di crisi e altrettanti di splendore, ma ne è sempre uscita con decoro e guadagnandosi il rispetto del suo popolo.

Lei, che ha visto susseguirsi tanti tra i più importanti primi ministri inglesi, a partire da Winston Churchill negli anni ’50 e arrivano al neo-ministro Liz Truss. La regina l’aveva accolta nel suo castello di Balmoral, in Scozia, per dare inizio al suo mandato. Le due si erano incontrate due giorni prima della morte della regina, quando le sue condizioni non erano ancora troppo preoccupanti.

Alla fine l’età ha avuto la meglio: Elisabetta si è spenta a 96 anni, definendo il record di regno più lungo dopo i 60 anni della regina Vittoria. I funerali sono previsti a breve e la bara rimarrà disponibile alle visite per almeno due giorni. Il lutto del regno, invece, durerà per diversi mesi.

Regina Elisabetta, ecco perché indossava quei colori

La regina Elisabetta ha sempre vestito con grande eleganza a tutti gli eventi, più o meno formali. Il suo vestiario era caratterizzato da colori molto accesi e cappellini in tinta coi vestiti. Ecco perché si vestiva così.

Uno dei motivi legati al suo abbigliamento è la sicurezza: le guardie dovevano essere in grado di riconoscerla subito e proteggerla in caso di pericolo. Colori così sgargianti permettevano di individuarla subito se ci fosse stata necessità e fosse scoppiato il caos.

L’altro motivo riguarda sempre la “riconoscibilità” della regina, ma in questo caso serviva per essere notata dalla folla. Chi si presentava per vederla doveva accorgersi subito di lei, riconoscerla in mezzo alla famiglia e alle guardie, visto che appariva per poco tempo in mezzo al pubblico.