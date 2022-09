Ultima apparizione della Regina Elisabetta, il livido sulla mano è da brividi | Foto

La Regina Elisabetta II è morta ieri, 8 settembre 2022, a 96 anni. Dopo 70 anni di regno, la Regina è stata colta dall’eterno riposo ieri pomeriggio, lasciando i sudditi e tutto il mondo in lutto. Nell’ultima apparizione pubblica, in occasione dell’incontro con il nuovo primo ministro inglese, in molti avevano notato le condizioni di salute precarie dell’amata Regina.

Le ultime foto della Regina Elisabetta, morta a 96 anni

“La Regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio. Il Re e la Regina Consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani”. Sono queste le parole utilizzate nella nota rilasciata da Buckingham Palace per annunciare ai sudditi morte della loro Regina.

Quello di ieri è stato un pomeriggio di forte tensione: prima l’annuncio che informava delle sue gravi condizioni di salute, l’attesa fuori dal castello di Balmoral, e poi l’addio alla Regina. Ora suo figlio Carlo III è ufficialmente il Re, anche se sembra che la sua incoronazione non avverrà prima di un anno.

La morte della Regina, comunque, non è stata del tutto inaspettata: oltre alla generosa età di cui vantava, precisamente 96 anni, nell’ultima apparizione pubblica i più attenti avevano notato che la donna era molto fragile e aveva un evidente livido scuro sulla mano.

Le foto dell’ultima apparizione erano state diffuse solo 48 ore prima della sua morte: Queen Elizabeth II stava incontrando il nuovo primo ministro inglese, Liz Truss. Nonostante il livido sulla mano, il bastone e l’evidente stanchezza, la Regina si è mostrata sorridente e solare: umorismo, curiosità e sorriso l’hanno contraddistinta per ben 70 anni di regno.

A proposito della preoccupante macchia sul polso, secondo il Corriere della Sera non è da escludere che fosse dovuta a “flebo, trattamenti, trasfusioni, per aiutare la sovrana a svolgere il suo lavoro, fino in fondo come ha sempre detto di voler fare Elisabetta”.

Un’ipotesi è che i medici avessero tentato di aiutarla con dei medicinali per permettere a Elisabetta II di portare a termine tutti i suoi ultimi impegni.

L’aveva promesso proprio alla sua incoronazione, 70 anni fa: la sua priorità durante il regno sarebbe stata quella di onorare i suoi impengni, e così è stato fino all’ultimo.

La successione

Ora è il turno al trono di Carlo, 73 anni, nella carica di Re, mentre la moglie Camilla è la nuova regina consorte. La premier Liz Truss ha chiamato il nuovo sovrano parlando alla nazione da Downing Street concludendo il suo intervento con la frase «God Save The King».

Questa mattina fuori da Buckingham Palace è stato appeso un cartello che recita «Oggi nessuna cerimonia del cambio della guardia».