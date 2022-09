Meghan e la Regina Elisabetta: come erano i loro rapporti. La verità è inimmaginabile

Dopo che la Regina è morta, l’otto settembre 2022, le voci sui rapporti difficili tra lei e i coniugi Meghan ed Harry si susseguono insistentemente. Vediamo come stanno le cose.

La telenovela del secolo non accenna ad arrestarsi. I media continuano a parlare dei duchi ribelli Harry e Meghan e della loro decisione di abbandonare i doveri reali. Sebbene questo passo sia avvenuto nel gennaio 2020, dopo due anni le polemiche non paiono finire tra chi si schiera con la giovane coppia e chi appoggia la monarchia. Adesso che la Regina Elisabetta è morta, tutti si chiedono come la situazione tra i reali si evolverà e in che modo verranno considerati Harry e Meghan.

Il mondo, dopo l’iniziale shock della perdita della regina, aspetta risposte e vuole capire quale siano i veri rapporti tra i membri della monarchia e soprattutto in che termini Elisabetta e Meghan hanno concluso il loro legame. Di certo, i presupposti non sono mai stati dei migliori: la scelta di allontanarsi dall’Inghilterra per trasferirsi in America è stata vista dai reali come un vero e proprio abbandono.

Harry e Meghan, d’altro canto, non riuscivano più a sopportare la pressione mediatica su di loro così come le aspettative di un’istituzione, quella monarchica, di cui non sentivano pi farne parte. Così hanno lasciato il Regno Unito per una vita più tranquilla dove poter essere padroni delle loro scelte. Ovviamente questo è stato un colpo duro da digerire per la regina che, di contro, ha escluso i due ribelli da molti dei privilegi reali.

La Regina e Meghan si sono viste per un’ultima volta a luglio dell’anno scorso durante il funerale del marito di Elisabetta, il principe Filippo. In quell’occasione tutti i membri della famiglia sono apparsi estremamente provati ma soprattutto distaccati l’un l’altro. Harry e William, ormai ai ferri corti, hanno scambiato pochissime parole mentre Meghan è rimasta un po’ nelle retrovie.

I rapporti attuali tra Meghan e la Regina

Harry e Meghan, al momento del decesso della Regina, si trovavano in Europa per presenziare ad alcuni eventi benefici. Prima a Manchester per assistere al One Young World Summit e poi a Düsseldorf per presentare l’edizione 2023 degli Invictus Game, i due sarebbero tornati di lì in Inghilterra per un evento di beneficienza il WellChild Wards.

Nei loro piani non ci sarebbe dovuta essere una visita alla Regina in Scozia né tantomeno agli altri membri della famiglia. Anzi, i rapporti tra Harry e William sono sempre più tesi come testimoniato dal fatto che le due coppie non si sono in realtà mai viste durante la permanenza di Harry e Meghan nel Frogmore Cottage poco adiacente a quello di William e consorte. In più, durante l’inaugurazione della statua in onore alla madre Diana, i due avrebbero parlato solo per pochissimo tempo.

Non è difficile intuire come tra Meghan e la Regina le cose non andassero molto bene. Lei, intanto, così come Kate, non ha assistito alle sue ultime ore di vita ma è rimasta a Londra. La situazione, anche in questo momento di crisi, sembra essere delicata ma chissà che proprio ora non si possa andare oltre le assodate divergenze.