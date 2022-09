London Bridge is Down, adesso cosa succede: i compiti del Re Carlo III

Con la morte della Regina Elisabetta II, molti si chiedono cosa succederà nel suo regno.

Ma il protocollo reale non lascia spazio a dubbi, perché delinea ogni passo da compiere dopo la morte del regnante. Siccome il trono non può essere vacante, già oggi Carlo III è il Re, mentre Camilla è la regina consorte. Vediamo cosa succederà nei prossimi mesi.

L’incoronazione di Carlo

Da ieri, 8 settembre 2022, il giorno della morte della Regina Elisabetta II, è scattato il protocollo London Bridge: una procedura ufficiale che delinea passo per passo come comportarsi quando finisce un regno.

Il piano dal nome in codice, risalente agli Anni ’60, è stato svelato nel 2017 dal Guardian. “London bridge is down”, invece, è la frase scritta sull’ultimo cartello appeso cancellata di Buckingham Palace e indica la morte della Regina.

Ora è il momento del cerimoniale, una lunga serie di appuntamenti ufficiali che inizieranno questa mattina, alle ore 10, con il discorso alla nazione.

Il pomeriggio, invece, sarà dedicato a degli incontri: il Re vedrà la neopremier Liz Truss e i rappresentanti del governo, a seguire il leader dell’opposizione, l’arcivescovo di Canterbury e il decano di Westminster.

Tutte le bandiere degli edifci governativi e delle residenze reali rimarranno abbassate a mezz’asta, i siti del governo listati a lutto e Carlo nelle prossime ore infine sarà ufficialmente proclamato Re al St James’s Palace di Londra, davanti all’Accession Council. Il tutto sarà annunciato da un balcone del St James’s Palace e letto al Royal Exchange nella City di Londra.

Morta la Regina Elisabetta II, ecco il protocollo ufficiale

Proseguendo nel protocollo, il Re Carlo III si recherà a Palazzo di Westminster per ricevere il saluto del parlamentari e il giorno successivo volerà in Scozia per andare al Palazzo di Holyroodhouse, a Edimburgo, dove sarà esposta la salma della Regina e dove avverrà la cerimonia delle chiavi.

Alla Cattedrale di St Giles si svolgerà poi la funzione religiosa con i propri cari. Infine si terrà la prima udienza del nuovo Re con il premier e il parlamento scozzesi.

Nel frattempo la salma della Regina farà il giro del paese in un treno apposito per salutare tutti i suoi sudditi e, nel frattempo, Carlo volerà in Irlanda del Nord, dove riceverà un messaggio di cordoglio al castello di Hillsborough e andrà alla cattedrale di Belfast per una preghiera.

Il giro della salma della Regina

Infine sarà il turno del Galles, dove il Re assisterà a una funzione nella cattedrale di Llandaff a Cardiff e visiterà il Welsh Senedd prima di un’udienza con il premier gallese.

Tornato nel Regno Unito, Carlo II incontrerà i governatori generali e i primi ministri dei Paesi in cui Sua Maestà era sovrana. Alla vigilia del funerale, accoglierà poi le famiglie reali straniere e, infine, presenzierà in prima fila ai Funerali solenni della madre Elisabetta all’Abbazia di Westminster.