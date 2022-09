Emma Marrone col pancione: bebè in arrivo? “Ricorrerei a tutti gli espedienti”. La foto lascia a bocca aperta

Emma Marrone è apparsa col pancione in una foto che ha scatenato i fan: la cantante aspetta un bambino?

Emma Marrone non nasconde il suo pancione, che in una foto appare bene in vista. I fan si sono scatenati, ma la cantante è davvero incinta? La realtà in questo caso è un po’ diversa, ma andiamo con ordine.

L’artista è nata a Firenze ma ha trascorso gli anni più importanti della sua vita ad Aradeo, in provincia di Lecce, paese d’origine di entrambi i genitori. È stato suo padre Rosario a trasmetterle la passione per la musica: l’uomo ha notato fin da subito un’ottima predisposizione al canto nella bambina e l’ha portata con sé nel suo gruppo Karadreon.

Il padre dell’artista è purtroppo venuto a mancare di recente, e questo ha rappresentato un dramma per la cantante. I due erano profondamente legati, e la sua prematura scomparsa è stato un duro colpo da affrontare per Emma Marrone, che ha condiviso un messaggio carico di emozione sui social.

La cantante è stata la vincitrice della nona edizione del programma Amici di Maria De Filippi: ha conquistato la finale del 2010 e si è in seguito affermata come una delle cantanti italiane più seguite. La sua voce unica la rende un’artista preziosa, tanto da essere considerata l’erede di Gianna Nannini per il suo timbro caldo e graffiante. La Nannini è infatti uno dei suoi punti di riferimento artistici principali, insieme a Loredana Bertè e Mina.

La cantante ha partecipato a molte iniziative di solidarietà e beneficenza, schierandosi spesso dalla parte delle donne. L’artista si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico per un tumore all’utero, esperienza che l’ha segnata nel profondo.

Emma Marrone è incinta?

La cantante non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare madre. La malattia che l’ha colpita non le ha impedito di desiderare un figlio o una figlia, e ha sempre affermato che avrebbe fatto qualsiasi cosa per avere un bambino.

Sul web è comparsa poi una sua foto col pancione: Emma Marrone è riuscita ad avere un bebè? Non proprio: si trattava infatti di una clip dal film di Muccino A casa tutti bene, dove aveva interpretato il ruolo di una donna incinta. Aveva poi ricoperto lo stesso ruolo anche in I migliori anni, pellicola dello stesso regista.

La cantante al momento è ancora single, stando alle notizie ufficiali, e non sembrano esserci importanti flirt in corso. Il suo desiderio però è ancora ardente: “Vorrei avere un figlio e, se non dovessi trovare l’uomo giusto, ricorrerei a tutti gli espedienti della scienza per averlo” ha affermato.