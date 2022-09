Vi ricordate il bambino Kinder? Svelata la sua identità, ecco com’è diventato!

Le barrette Kinder sono lo snack dolce più amato dai bambini di tutto il mondo.

Cremosi e con un intenso gusto al cioccolato le barrette hanno conquistato il cuore davvero di tutti da grandi a piccini. La Kinder è conosciuta anche per il volto del bambino stampato sulla confezione delle barrette. Un volto familiare la cui identità è sempre stata nascosta. Adesso abbiamo scoperto com’è diventato il bambino Kinder.

Per milioni di famiglie le barrette Kinder continuano ad essere la soluzione più ottimale per i bambini per una merenda gustosa dopo lunghi pomeriggi a studiare o giocare con gli amici. L’azienda ha reso le barrette il suo prodotto di punta grazie al loro gusto delizioso, intenso e dolce.

La celebrità dell’azienda risiede anche nella sua capacità di sfruttar al meglio le strategie di marketing. La foto del bambino stampata su tutte le barrette Kinder è entrata nell’immaginario collettivo comune agevolando il successo di questo snack dolce. La Ferrero ha, così, portato nelle case di milioni di famiglie un volto genuino, sorridente appartenente ad un giovane ragazzo che adesso, però, è diventato un uomo.

Per 32 anni la Kinder ha utilizzato l’immagine del tedesco Günter Euringer, volto angelico a cui si era affezionata gran parte della gente. Ma come ogni azienda che si rispetti anche la Ferrero ha dovuto rinnovarsi per far sì che le sue strategie di marketing potessero durare a lungo. Così, l’azienda ha deciso di cambiare il volto del bambino con un nuovo protagonista più moderno e dallo sguardo più intraprendente.

Di chi stiamo parlando? Ma soprattutto com’è diventato il bellissimo ragazzino volto delle barrette Kinder?

Svelata l’identità del bambino della Kinder

Quando nel 2005 la Ferrero decise di sostituire il volto delle sue barrette ci fu una specie di rivolta dei consumatori. Di fatti, questi erano abituati ad particolare viso divenuto una parte integrante delle loro famiglie. Eppure, anche l’immagine del nuovo protagonista della campagna pubblicitaria Kinder è riuscita a rimanere impressa nella mente dei consumatori.

Quel bimbo è diventato adesso un bellissimo ragazzo ed è anche molto attivo sui social tanto è che nella sua bio di Instagram si definisce come “Testimonial Kinder 2004-2019”. Stiamo parlando di una persona di nazionalità italiana sebbena a lungo si ipotizzava fosse d’origine inglese. Il suo nome corrisponde a quello di Matteo Farneti.

Il ragazzo è diventato un modello sensazionale, occhi verdi ed addominali scolpiti la cui immagine è un po’ diversa rispetto a quella promossa durante la campagna marketing della Kinder. Matteo Farneti, tuttavia, non ha intenzione di dimenticare il suo passato come testimonial della campagna Ferrero anzi riempie i suoi social con riferimenti al suo passato da “bimbo kinder” e mostra l’incredibile cambiamento ora che è un adulto.

Chi ha nostalgia del piccolo bambino su tutte le confezioni kinder può accontentarsi e deliziarsi con le bellissime immagini attuali di Matteo Farneti. La sua carriera promette davvero molto bene.