Totti e Ilary Blasi separati in casa da un anno. Arriva l’indiscrezione che cambia tutto

Fino a qualche mese fa nessuno si aspettava la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, e nonostante ormai tutta l’Italia ne abbia preso atto, rimangono molti dubbi da chiarire e tante domande a cui dare risposta.

Negli ultimi giorni, però, sono spuntati dei messaggi compromettenti che fanno riflettere sul perché sia finito il loro amore. Scopriamo insieme cosa è stato scoperto.

Totti e la Blasi hanno formato una delle coppie più celebri e più apprezzate nel panorama italiano, per questo, quando è stato diffuso il comunicato stampa relativo alla loro separazione, tutti erano sotto shock. I motivi non sono ancora ben chiari ma, più passa il tempo, più spuntano nuovi retroscena che forniscono elementi su cui ragionare.

L’ultimo pochi giorni fa: il quotidiano La Repubblica sostiene infatti che, durante la loro relazione, Totti abbia trovato sul telefono della moglie messaggi compromettenti. Ma con chi parlava Ilary? E sarà stato questo il motivo per cui la loro relazione è da lì a poco decollata?

Totti ha trovato messaggi compromettenti

Secondo quanto riportato, sembra che Totti sia inciampato in questi misteriosi messaggi, senza lasciare la moglie. I due, infatti, avrebbero deciso di provare a metterci una pietra sopra e provare a saldare la loro storia d’amore, soprattutto per il bene dei loro tre figli.

Un tentativo fallito visto che i due si sono ufficialmente lasciati e, dopo un’estate in solitaria, sarebbero vicini al divorzio. Entrambi gli ex coniugi, infatti, hanno gli avvocati pronti a trovare la soluzione migliore per loro e per i tre figli che hanno avuto nel corso degli anni.

Il presunto tradimento con Noemi Bocchi

Ma come si inserisce Noemi Bocchi, la presunta nuova fidanzata di Totti, in questa storia? Per molti il capitano della Roma si frequentava con lei già prima che la relazione con Ilary finisse. Si tratterebbe a tutti gli effetti di un tradimento, che ha segnato la fine della loro relazione.

Con dei nuovi fatti, però, la narrazione prende un’altra piega. Secondo quanto raccontato dal quotidiano, infatti, Totti e Ilary non sarebbero riusciti a ricucire il loro rapporto dopo aver scoperto quei messaggi. Subito dopo, Totti avrebbe conosciuto Noemi Bocchi, precisamente tra settembre e ottobre.

Totti, quindi, avrebbe continuato a vedere Noemi di nascosto continuando a vivere nella stessa casa con Ilary Blasi e i loro figli. Due presunti tradimenti che si incrociano e formano una trama difficile da digerire. Le domande restano tante e l’attenzione dei fan sempre alta. D’altra parte Ilary e Totti sono sempre stati una coppia pubblica e amata dal pubblico che, oggi, vuole delle risposte.