Chiara Ferragni, il gesto è estremo un vero schiaffo in piena faccia

Chiara Ferragni è nuovamente al centro della bufera mediatica per le sue azioni che in molte occasioni appaiono davvero al limite. Arriva fortissimo lo schiaffo social per quello scatto senza sensibilità.

Una delle donne del mondo dello spettacolo digitale più influenti è senza ombra di dubbio Chiara Ferragni, l’influencer più famosa e chiacchierata del pianeta, Pianeta per il quale proprio lei in diverse occasioni ha speso parole importanti per salvaguardarlo.

Per la Ferragni e famiglia il tema del surriscaldamento globale, e le conseguenze dovute al non prenderci cura del mondo in cui viviamo, sono quasi all’ordine del giorno sui suoi canali social, che sono seguiti da oltre 27 milioni di follower.

Proprio per questo motivo alcune storie con amici e parenti in cima a un ghiacciaio, raggiunto con un elicottero per fare un aperitivo di lusso, si sono in pochissimo tempo trasformate in un tornado di polemiche.

In molti hanno inneggiato alla falsità della famosa imprenditrice digitale, dicendo che predica bene, facendo spesso suoi temi sociali come le cause lgbtq+, il femminismo, gli attacchi al patriarcato, il body positive e, non ultimo, l’ambientalismo, ma razzola male visto che nella sua vita privata mostra apertamente di fare tutto il contrario.

Tutto questo proprio quando esperti gridano a gran voce alla gravità dello scioglimento dei ghiacci con conseguenze che nel tempo (nemmeno troppo lontano) porteranno a dei veri disastri ambientali di cui avere paura se solo ne avessimo la vera percezione, e lei cosa fa?

Prende un elicottero privato e si fa portare sulla cima del ghiacciaio con tanto di amici al seguito e dall’alto della montagna “vi guarda e vi chiede di abbassare il riscaldamento, fare meno docce, cucinare la pasta a fuoco spento ed essere coscienziosi quando andate a votare…” così la apostrofa il giornalista Leonardo Panetta dal suo profilo Twitter.

Un vero schiaffo in piena faccia, attaccata duramente per questa scelta definita “decisamente poco sostenibile” in un momento come questo in cui i ghiacciai si stanno ritirando soprattutto a causa dell’abuso di combustibili fossili.

Ma è solo uno dei tanti che si è scagliato contro questo ultimo atteggiamento poco coerente della Ferragni, in diverse occasioni è stata ripresa proprio perché sembra che abbia capito la tecnica di usare argomenti molto in hype legati a temi importanti come le discriminazioni di genere e l’ambiente solo per accrescere la sua fama e accaparrarsi quella parte di pubblico giovane che in tutte queste cose ci crede davvero, soprattutto invitando a fare scelte consapevoli… loro, quando poi lei fa tutto il contrario.

Il viaggio sponsorizzato sul ghiacciaio

In questa occasione Chiara Ferragni si trovava in Svizzera per una gita organizzata dall’imprenditore e amico Filippo Fiora, si trattava quindi di un impegno di lavoro in cui Fiora ha organizzato questo aperitivo per lei e amici noleggiando due elicotteri privati che li hanno portati in cima al ghiacciaio dove al loro arrivo hanno trovato una tavola imbandita con champagne.

Il gruppo ha poi fatto qualche foto, un paio di brindisi, è rimasto a osservare l’incredibile (ma poco etico) paesaggio ed è infine tornato alla base sempre sull’elicottero.

In molti non hanno saputo resistere nell’esprimere la propria indignazione facendo notare alla Ferragni che un elicottero produce grandi quantità di inquinamento, non è in alcun modo sostenibile si tratta più di un gesto esibizionista inutile e anacronistico visto la situazione che stiamo vivendo.

Non sono mancati anche i suoi più accaniti ammiratori che hanno difeso la famosa influencer dicendo che tutti questi attacchi derivano solo dall’invidia. Adesso starà a chi la segue scegliere se crederle ancora quando parla di temi ambientali, oppure valutare se si tratti solo di ‘propaganda’, o ancora di molta superficialità. In attesa di un commento di Chiara che ancora non è arrivato.