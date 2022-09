Beccati Totti e Noemi insieme a tarda notte. Ilary Blasi incassa una nuova pugnalata

Il Pupone archivia definitivamente quella che è stata sua moglie per vent’anni, Ilary Blasi. Il suo cuore batte per qualcun’altra e la relazione non si può più nascondere. Il Pupone beccato a notte fonda in un posto particolare. Che succede tra Noemi e Totti?

I sognatori dovranno ricredersi: Ilary Blasi e Francesco Totti non torneranno insieme. I fan della coppia continuano a sperare in una fantomatica riconciliazione tra i due confidando che il bel pupone possa rinsavirsi e ritornare dalla sua bella moglie. Inutile dire che questo non avverrà, almeno non per il momento. Ilary e Totti stanno conducendo vite completamente separate uniti solo dall’amore verso i figli.

Ilary ha trascorso un’estate itinerante: prima si è rifugiata in Tanzania poi è volata verso le marche dalla sua famiglia d’origine. Totti, invece, è rimasto a Roma spostandosi di tanto in tanto a Sabaudia, per vivere un po’ più sereno la sua prima estate da uomo separato. In più, c’è da tener conto che l’ex calciatore ha qualcuno di speciale a Roma e ovviamente non stiamo parlando della conduttrice Mediaset.

Si dice che il matrimonio più chiacchierato dell’estate sia finito per opera di una donna intrufolatasi delicatamente nella vita degli ex coniugi Totti, conquistando il cuore dell’uomo. Questa donna risponde al nome Noemi Bocchi. È lei la donna più ricercata dai paparazzi, pronti a cogliere ogni suo spostamento nella speranza che questo conduca ad un esplicito approccio con Francesco Totti.

Sì, perché Noemi e Totti sono stati estremamente discreti e sono riusciti, grazie anche all’aiuto dei loro amici, a non farsi beccare mai veramente in intimità. Questo non ha fermato i giornalisti nel fare congetture circa le dinamiche della loro relazione e anzi ha motivato ancora di più i fotografi nel seguire i due amanti in attesa di un bacio rivelatorio. Adesso spuntano delle foto inedite che non lasciano dubbi. Totti e Noemi sono una coppia ed Ilary fa, ormai, parte di una pagina antica.

Le immagini di Noemi e Totti

Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha immortalato i due amanti in tarda notte come prova della loro relazione. Le foto risalgono alla sera del 19 agosto e beccano Totti mentre giunge a San Felice Circeo presumibilmente accompagnato da un amico. In questo complesso di abitazioni Noemi ha affittato una casa per le vacanze e la sera di quel venerdì, come dimostrano le foto, Totti entra nel palazzo per trovare la sua fidanzata.

Se qualcuno ha ancora dubbi sulla veridicità di questi eventi i paparazzi hanno provveduto a fornire al pubblico un’altra prova schiacciante. Noemi è stata immortalata mentre parcheggia il suo veicolo nello stesso numero civico in cui è entrato, quella sera alle 22:30, il nostro bel pupone.

Benché Noemi e Totti provino a depistare i fotografi e le ipotesi dei giornali questi, grazie ai mezzi a loro disposizione, riescono sempre a cogliere qualcosa di nuovo dell’affair tra i due.

Il clamore attorno alla storia non accenna a finire. Mentre Francesco Totti e Noemi Bocchi si godono, con qualche difficoltà, un amore in erba, Ilary si concentra su sé stessa e sulla famiglia. Il web è certo: tutti dalla parte della Blasi.