Olga Fernando: la scomparsa. Ecco tutto quello che sappiamo

Olga Fernando è conosciuta per essere stata l’interprete di grandi personaggi televisivi, politici e istituzionali. Volto conosciuto e attivo anche a “C’è posta per te”, oggi è scomparsa dal grande schermo. Cosa è successo davvero?

Olga Fernando vanta un curriculum e un percorso personale ricco, fatti di esperienze e attività a stretto contatto con svariati vip, personalità importanti e di spicco. La sua presenza come interprete a “C’è posta per te” le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico, accompagnando attori come Jude Law e Patrick Dempsey negli studi di Maria De Filippi.

Ammirata per questa sua “vicinanza fortunata” ai grandi dello spettacolo ma non solo, e stimata allo stesso tempo, il suo ruolo le ha conferito grande professionalità, popolarità e apprezzamento. Ad oggi, però, la sua attività si è fortemente limitata, fino a sparire. Una perdita dovuta alle limitazioni e al Covid.

L’interprete delle star e della tv

Olga Fernando, classe 1958, romana con madre toscana e padre nativo dello Sri Lanka, sin da piccola frequenta istituti scolastici inglesi per poi laurearsi nel 1992 all’Università La Sapienza con il massimo.

Esercita da subito la sua capacità come traduttrice ufficiale per cinque presidenti della Repubblica italiana, traduce anche per personalità di un certo calibro come Barack Obama, la Regina Elisabetta (che nel 2005 le conferisce un “MBE”), Hillary Clinton, Nelson Mandela e altre istituzionalità importanti e internazionali.

Grazie alle sue capacità e alla sua grande esperienza, Olga Fernando dal 2002 è membro dell’AIIC (Association Internationale des Interprètes de Conférence, Région Italie). La sua attività approda anche in televisione con “C’è posta per te”: seduta accanto a Patrick Dempsey, Bradley Cooper, Ricky Martin, Robert De Niro, Al Pacino, traduce per loro e per il pubblico le storie, le vicissitudini, i momenti, le battute in scena durante il programma di Canale 5.

Una presenza fissa, “di sfondo”, anche riservata ma fondamentale in ogni circostanza: la sua capacità di chuchotage e di interpretariato simultaneo è apprezzata dal pubblico, abituato ormai al suo volto e al suo infaticabile affiancamento.

La scomparsa a causa della pandemia

Nel 2020 Olga Fernando ha festeggiato i 40 anni di attività e di carriera, un momento però molto difficile a causa delle restrizioni. La traduttrice, infatti, ha subito un fermo obbligato dal grande schermo a causa dell’interruzione degli spostamenti e della possibilità di stare in presenza, condizione essenziale nella sua professione.

Dalla fine del lockdown, Olga Fernando ha ripreso la sua attività in hub, offrendo supporto tecnico e lavorando da remoto, a casa.

Sui social è molto sentita l’esigenza di un suo ritorno nelle trasmissioni, che la stessa Olga ha interrotto per ulteriori incarichi istituzionali e per questo stop dovuto alla pandemia.