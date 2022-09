Grande Fratello Vip 7, chi sono i nuovi concorrenti? nel nuovo cast sarà presente anche Samantha Curcio

L’ex tronista di Uomini e Donne, Samantha Curcio avrebbe fatto il provino per la nuova edizione del Grande Fratello Vip e il provino avrebbe conquistato Alfonso Signorini che si è addirittura commosso, stando a quanto sostiene la stessa ex tronista di Uomini e donne.

Uno scintillante ritorno su Canale 5, dunque? Ecco come sono andate le cose.

Samantha Curcio è stata fra le troniste più amate nella storia di Uomini e donne. La sua è stata una parabola ascendente molto positiva e come ricorderete la sua dolcezza e sincerità conquistarono il pubblico di Canale 5.

I fan si erano appassionati alla storia d’amore che sembrava nascere con Alessio Ceniccola la sua scelta finale.

I due restarono insieme per un po’ ma purtroppo la passione tra i due durò poco e così la coppia scoppiò in breve tempo con grande dispiacere dei fan della coppia e in particolare di Samantha.

La fine della storia tra Samantha e Alessio è stata inoltre segnata da una guerra social tra i due che si sono accusati vicendevolmente delle rispettive “colpe”. Un idillio quindi che si è trasformato in una guerra.

Samantha Curcio di recente è stata protagonista di alcuni commenti da parte dei fan che hanno notato un certo dimagrimento della ragazza, un tempo decisamente più in carne. Ma la ragazza che è fautrice della body positivity ha saputo rispondere con simpatia ringraziando chi si è complimentato con la ragazza per la sua bellezza, nonostante il dimagrimento l’abbia cambiata.

Sembra che Samantha sia pronta a tornare in TV più carica che mai e a farlo proprio con uno dei reality di maggior successo di Canale 5: Grande Fratello Vip e il suo provino avrebbe fatto commuovere Alfonso Signorini.

Samantha Curcio al Grande Fratello Vip?

Ad accennare qualcosa è stata Samantha Curcio che ha risposto a domande e curiosità dei suoi followers nelle stories di Instagram. C’è stato proprio un fan che ha chiesto espressamente del provino fatto con Alfonso Signorini e lei ha risposto: “Com’è andato? Dipende dai punti di vista. Da un punto di vista umano credo bene. Alfonso era commosso e si è fatto un sacco di risate. Per lo share credo male, non sono una che fa gossip, non vado a letto con persone delle quali non mi interessa per finire sulle copertine. Preferisco farmi una briscola con mia nonna”.

Poco dopo sono arrivate anche le domande sulla vita personale, inevitabile per un personaggio pubblico come lei e così, molto gentilmente Samantha Curcio ha detto di essere single: “Vorrei raccontarvi qualche inciucio ma sono veramente single, forte e molto serena sentimentalmente. Pratico del sano “PeopleWatching” (mi rifaccio gli occhi insomma)”.

Anche qui con il suo solito savoir faire, Samantha ha tenuto testa alla curiosità dei fan che hanno chiesto della sua vita privata e lei molto tranquillamente ha risposto, come sempre con il sorriso sulle labbra e la sua proverbiale dolcezza.