Eva Grimaldi, rischio di morte dopo le operazioni. Le condizioni di salute

Eva Grimaldi si è sottoposta più volte a interventi chirurgici importanti e per i quali ha avuto paura dal momento che rischiava la vita. La showgirl ha corso tanti rischi e ha raccontato la sua esperienza. Ecco cosa sappiamo.

Eva Grimaldi è una delle showgirl più conosciute della televisione, ma forse in pochi sono a conoscenza del suo passato da benzinaia e pensate che i suoi esordi come attrice sono stati grazie al monumento della storia del Cinema, Federico Fellini che la volle nel suo film Intervista.

La carriera di attrice di Eva Grimaldi si è poi evoluta ed è proseguita con altri film e anche con il suo intervento in alcuni programmi televisivi, tra i quali possiamo ricordare Ballando con le stelle nel 2000, nel 2017 L’Isola dei famosi e nel 2019 Tale Quale Show.

Per quanto riguarda invece la stagione televisiva appena trascorsa Eva Grimaldi ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, la sesta condotta da Alfonso Signorini e andata in onda per ben sei mesi. Proprio all’interno della casa più spiata d’Italia Eva Grimaldi ha potuto farsi conoscere dal grande pubblico televisivo e ciò è stato possibile anche perché in quella occasione si è molto confidata con gli altri abitanti della casa, raccontando alcune cose del suo passato, momenti molto drammatici e commoventi.

Uno dei suoi racconti per esempio riguardava alcuni interventi chirurgici complessi cui si è sottoposta e che non è stato facile affrontare, soprattutto perché ha corso tanti rischi.

Eva Grimaldi e il pericolo per la sua salute

Di recente Eva Grimaldi ha raccontato le sue disavventure in merito ad alcuni interventi di chirurgia ai quali si è sottoposta. Ecco le parole dell’attrice.

“Se tornassi indietro, non rifarei le otto operazioni al seno che mi hanno provocato una setticemia, facendomi rischiare la morte per essermi affidata al chirurgo sbagliato”.

Parole forti che riguardano una disavventura capitata in seguito all’ultima operazione fatta e per la quale ha rischiato la vita.

L’attrice si è trovata a vivere una situazione di vero disagio, addirittura con un solo seno perché l’altro era una protesi. Un vero dramma che prima di oggi non era mai stato raccontato dall’attrice la quale ha sopportato questi interventi per adeguarsi a certi canoni di bellezza richiesti alcuni anni fa.

Gli anni Ottanta, infatti, il periodo in cui Eva Grimaldi ha incominciato, sono stati l’epoca dell’edonismo e della bellezza, nonché del colore, un’epoca in cui si chiedeva alle celebrità di essere sempre al top: Apparire e non essere. C’erano al tempo degli standard estetici di un certo tipo.

Oggi Eva Grimaldi sta meglio e il peggio è passato, la showgirl si gode la sua naturale bellezza e non si preoccupa più di rispondere a certi canoni di bellezza estetica. Si tratta di un processo di crescita che compiono le celebrità come lei quando non intendono più adeguarsi a certi limiti o imposizioni ma restare fedeli a se stesse.